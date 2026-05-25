ВАКС в очередной раз продлил следствие по делу нардепки Скороход

Высший антикоррупционный суд продлил до 5 июля срок расследования дела по подозрению народной депутатки Анны Скороход и других фигурантов в требовании неправомерной выгоды.

Такое решение 18 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

_«Ходатайство – удовлетворить частично. Продлить срок досудебного расследования в уголовном производстве до 7 месяцев, то есть до 5 июля 2026 года», – говорится в решении суда.

Как известно, Апелляционная палата ВАКС определила 4 млн грн залога нардепке Скороход.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении нардепке Анне Скороход, ее помощнику и еще одному лицу. По версии следствия, они предложили предпринимателю за $250 тысяч решить вопрос применения санкций к компании-конкурентке. Лица убеждали, что имеют возможность обеспечить принятие санкционных решений через должностных лиц органов государственной власти, в частности, СНБО. Гарантом принятия такого решения была нардепка.

После уплаты части средств, а именно $125 тысяч, которые передавались через оформление расписок о ссуде, «клиент» получил заверение, что эти деньги получат чиновники СНБО. Также они предоставили фотографию приложения санкционных списков в качестве подтверждения их действий. Несмотря на предоставление неправомерной выгоды фактической передачи денежных средств служебным лицам СНБО не состоялось и соответственно не было принято нужное решение о санкциях.

