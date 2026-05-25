Обвиняемому бывшему главе ОАСК снова продлили обязанности

Высший антикоррупционный суд продлил до 14 июля срок действия обязанностей, возложенных на бывшего главу Окружного административного суда Киева Олега Бачуна, но снял браслет и уменьшил залог до 1,5 млн грн. Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет его в подстрекательстве бизнесмена к предоставлению неправомерной выгоды.

Такое решение 14 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд определил 2 млн грн залога судье в отставке Бачуну. Он также обязан: прибывать по каждому требованию в суд; не отлучаться за пределы Украины без разрешения прокурора или суда; сообщать суд об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Прокурор САП просил продлить действие этих обязательств. Одновременно защитник обвиняемого просил уменьшить размер залога, определенный Бачуну, и снять электронный браслет. Суд уменьшил залог до 1,5 млн грн и снял браслет.

«Продлить на два месяца срок действия обязанностей, возложенных на обвиняемого (Бачуна – ред.). Установить срок действия обязанностей по 14 июля 2026 года включительно. Изменить меру пресечения в виде залога, примененную к обвиняемому на основании определения следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 21.05.2025 по делу, путем уменьшения размера залога до 1 501 508 грн», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении судьи в отставке Олегу Бачуну. По версии следствия, судья (в настоящее время – судья в отставке) предложил бизнесмену решить его проблемы с пересечением границы и вернуть изъятые загранпаспорта путем подачи иска и получения необходимого решения местного административного суда.

За решение этого вопроса бизнесмен должен предоставить неправомерную выгоду судьи, который будет рассматривать этот иск, в размере 10 000 неназванных денежных единиц за судебное решение и еще 5 000 неназванных денежных единиц за его обращение в немедленное исполнение.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.