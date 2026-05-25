Разведка опубликовала данные о новом российском реактивном дроне «Герань-4»

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало технические данные о новом российском реактивном ударном беспилотнике «Герань-4», который рф начала применять в 2026 году.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

6 июня 2025, 15:17

Как отмечается, россия начала применять «Герань-4» в мае 2026 года. В ведомстве отмечают, что этот дрон рассматривается как ответ на эффективность украинских средств противодействия ударным БпЛА. Подготовка к серийному производству, по оценкам разведки, завершалась к январю 2026 года, а испытательные пуски проводились с территории Орловской области рф и района бывшего Донецкого аэропорта.

В ГУР подчеркивают, что «Герань-4» получил принципиально обновлённую конструкцию планера с улучшенными аэродинамическими характеристиками и усиленной прочностью, что позволяет выдерживать значительные нагрузки при маневрировании на высоких скоростях. В отличие от предыдущих модификаций, крылья беспилотника не отделяются от центроплана, а количество технологических люков на корпусе уменьшено для снижения сопротивления воздуха.

Отдельно разведка обращает внимание на использование турбореактивных двигателей китайского производства – Telefly LX-WP-160 (тяга 160 кгс) и Telefly TF-TJ2000A (тяга около 200 кгс), который ранее уже фигурировал в других российских ударных БпЛА.

Технические характеристики «Герань-4» предусматривают возможность полёта со скоростью до 500 км/ч и работу на высоте до 5000 метров. Боевая нагрузка составляет 50 кг (осколочно-фугасная или термобарическая боевая часть) или до 90 кг в увеличенной термобарической версии. Дальность применения – до 450 км.

Также в ГУР отмечают, что бортовые системы управления и электронная компонентная база нового дрона остаются аналогичными предыдущим российским разработкам, в частности производства предприятия «Алабуга». Габариты аппарата практически не изменились – около 3,5 м в длину и 3 м размах крыльев.

В ведомстве подчеркивают, что обнародование этих данных демонстрирует технические особенности нового вооружения рф и зависимость российского ВПК от иностранных технологий и компонентов.

Напомним, в начале мая ГУР обнародовало технические характеристики и составляющие нового российского ударного дрона «Клин», оснащённого технологиями искусственного интеллекта, в частности системой автоматического захвата цели.

Также ГУР публиковало данные о начинке российского БПЛА «князь вєщій олєг» и показало интерактивную 3D-модель разведывательного дрона.

А ранее стало известно, что россия увеличила войска беспилотных систем и хочет привлечь ещё тысячи человек в армию.

