Казахстан отказался взыскивать $1,4 млрд с «Газпрома» в пользу Украины

Казахстан не будет выполнять решение суда Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), который разрешил украинскому «Нафтогазу» взыскать с российского «Газпрома» около $1,4 млрд по арбитражному решению.

Об этом заявил глава Министерства юстиции страны Ерлан Сарсембаев в интервью Zakon.kz.

По его словам, решение суда МФЦА имеет процессуальный характер и на данный момент не является окончательным и обязательным к исполнению.

«Республика Казахстан не станет транзитной площадкой для исполнения решений, не имеющих с ней правовой связи. Так, правовые механизмы республики не предусматривают рассмотрение споров, не связанных с ее юрисдикцией, в связи с чем рассматриваемое решение суда МФЦА не будет исполнено на территории Казахстана», – отметил Сарсембаев.

21 мая 2026, 11:16 Нефтегазовые доходы рф в мае выросли почти на 40% – Reuters Доходы россии от нефти и газа в мае выросли почти на 40% в годовом выражении и достигли около 700 млрд рублей. Основным фактором стал скачок мировых цен на нефть на фоне конфликта вокруг Ирана.

Он добавил, что приказ пока не вступил в силу и был принят без участия ответчика. Соответственно, у «Газпрома» есть 14 дней для подачи заявления об отмене решения.

«Это не окончательное решение: оно имеет уведомительный характер и не вступило в законную силу», – пояснил министр.

Несмотря на то, что Казахстан является участником Нью-Йоркской конвенции 1958 года, министр отметил, что исполнение иностранных арбитражных решений регулируется национальным законодательством. Он также заявил, что иск о принудительном взыскании должен подаваться по месту нахождения ответчика или его имущества.

Как известно, речь идет о решении Международного арбитражного суда в споре между «Нафтогазом» и «Газпромом» относительно транзита российского газа через территорию Украины. Спор сторон связан с контрактом 2019 года на транзит газа через Украину. После остановки транзита через станцию «Сохрановка» в 2022 году украинская компания потребовала компенсацию от российского монополиста.

Тогда Федеральный Верховный суд Швейцарии, в частности, обязал российскую компанию оплатить судебные издержки в размере 200 тысяч швейцарских франков, а также компенсировать Нафтогазу 250 тысяч швейцарских франков расходов, понесенных в производстве перед судом.

В марте «Нафтогаз» окончательно выиграл в судебном споре с российским газовым монополистом «Газпромом» относительно выплаты 1,4 млрд долларов долга за транзит газа.

Таким образом, суд МФЦА разрешил исполнение этого решения на территории Казахстана.

Ранее мы сообщали, что в 2025 году международный арбитраж обязал российскую компанию выплатить более $1,3 млрд, а впоследствии решение было окончательно подтверждено швейцарским судом после отклонения апелляции «Газпрома».

Кроме этого, стало известно, что в последнее время россия усилила атаки на объекты «Нафтогаза». В частности, под удары попала газовая инфраструктура компании в Черниговской и Днепропетровской областях.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.