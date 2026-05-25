Апелляция не изменила меры пресечения работникам СБУ Полтавщины

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей начальника следственного отделения управления Службы безопасности Украины в Полтавской области Александра Поппу в рамках дела о 110 тысячах долларов неправомерной выгоды.

Такое решение 19 мая принял АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд арестовал Поппу. Альтернативой ему определили 5 млн грн залога. Защитник подозреваемого подал апелляционную жалобу на это решение.

«Апелляционную жалобу защитника подозреваемого (Поппы – ред.) оставить без удовлетворения. Постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 29 апреля 2026 года оставить без изменений», – говорится в решении.

Также Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения, примененную к следователю следственного отдела управления СБУ в Полтавской области Сергею Геращенко. Его арестовали с альтернативой 4 млн грн залога.

Напомним, по версии следствия, работники СБУ при посредничестве адвоката требовали 110 тысяч долларов от собственника предприятия. В свою очередь, они обещали обеспечить заключение соглашения о признании виновности с директором этого предприятия, в отношении которого расследуется уголовное производство по факту поставки в РФ оборудования через подставные фирмы в Казахстане (ч. 4 ст.111-1 УК Украины). Также обещали прекратить уголовное преследование. В частности, не обращаться в суд с ходатайством о содержании под стражей и аресте имущества его общества.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.