Россияне сбросили три авиабомбы на Краматорск: погибли гражданские, есть раненые

Политика
Читати українською
Российские войска нанесли удар по центру Краматорска, применив три фугасных авиабомбы. В результате атаки погибли пять человек, есть раненые.
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Российские войска нанесли удар по центру Краматорска в Донецкой области, применив три фугасных авиабомбы. В результате атаки погибли пять человек, также есть раненые.

Об ударе сообщили президент Владимир Зеленский и глава ОВА Вадим Филашкин.

Атака произошла около 17:00. По словам главы государства, удар нанесли непосредственно по центральной части города.

Изначально было известно о трех жертвах и пятерых раненых, но Зеленский впоследствии уточнил, что количество жертв возросло до пяти.

На месте атаки продолжается спасательная операция, там работают подразделения полиции, ГСЧС, медики и коммунальные службы.

Напомним, во вторник утром, 5 мая, российские оккупанты ударили по Запорожью и Чернигову, в результате чего ранения получили по меньшей мере девять человек.

Позже войска рф нанесли новый авиаудар по Запорожью, есть жертвы и раненые.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Жертвы Донецкая область Краматорск Раненые Война в Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

инфографикаСколько людей получили инвалидность в ходе полномасштабной войны
Оккупанты ударили по детскому саду в центре Сум, есть раненые
САП обжаловала оправдательный приговор судье Хозсуда Харьковщины
Россия ударила по Харькову и Сумщине: есть погибшая и раненые
Трамп раскритиковал Папу Римского после его заявлений о войне в Иране
К кредиту ЕС для Украины на €90 млрд присоединятся ещё несколько стран, кроме Британии
ВАКС рассмотрит иск к начальнику отделения полиции в Одесской области
Рубио объяснил, почему США завершили военную операцию «Эпическая ярость» против Ирана
Россия нарушила объявленный Украиной режим тишины: в МИД отреагировали
Руководителя Житомирского ТЦК разоблачили на вымогательстве взятки за «непризыв» работников
Больше новостей