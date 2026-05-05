Россияне сбросили три авиабомбы на Краматорск: погибли гражданские, есть раненые

Российские войска нанесли удар по центру Краматорска в Донецкой области, применив три фугасных авиабомбы. В результате атаки погибли пять человек, также есть раненые.
Об ударе сообщили президент Владимир Зеленский и глава ОВА Вадим Филашкин.
Атака произошла около 17:00. По словам главы государства, удар нанесли непосредственно по центральной части города.
Изначально было известно о трех жертвах и пятерых раненых, но Зеленский впоследствии уточнил, что количество жертв возросло до пяти.
На месте атаки продолжается спасательная операция, там работают подразделения полиции, ГСЧС, медики и коммунальные службы.
Напомним, во вторник утром, 5 мая, российские оккупанты ударили по Запорожью и Чернигову, в результате чего ранения получили по меньшей мере девять человек.
Позже войска рф нанесли новый авиаудар по Запорожью, есть жертвы и раненые.
