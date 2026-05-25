Военные рассказали, благодаря чему российские «шахеды» теряются в полях

Российские ракеты и ударные дроны типа «шахед» часто не достигают своей цели благодаря удачной работе в Украине системы РЭБ нового поколения Lima. Эта технология подменяет спутниковые координаты, заставляя ракеты и дроны оккупантов падать в полях.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на украинских разработчиков комплекса Lima и военных специалистов.

Украинский комплекс Lima, созданный оборонным стартапом Cascade Systems, помогает сбивать вражеские цели с курса и уменьшать вероятность поражения объектов.

Эта разработка очень эффективна и незаменима на фоне дефицита дорогостоящих ракет для ПВО. За последние 18 месяцев система РЭБ помогла обезвредить более 20 тысяч вражеских целей.

27 января 2026, 17:11 Эволюция «мопеда»: как дрон Shahed стал умным и небезопасным В 2025 році дроны Shahed получили обновление, их сделали дешевым и массовым средством террора. Среди последних «писков моды» – установка на «Геранях» системы самоуничтожения, которая инициируется во время приближения к БПЛА самолета, поражая его обломками.

Принцип работы комплекса – не физическое поражение целей, а воздействие на их навигацию через радиопомехи.

По словам одного из разработчиков с позывным «Алхимик», система создает мощные поля радиопомех, умеет подменять координаты спутниковой навигации и заставляет ракеты и дроны «смещаться» на несколько километров.

«Мы можем сделать так, чтобы их ракеты падали в поля, а не поражали цели», – отметил он.

Обновленная версия системы Lima научилась дезориентировать даже защищенные антенны врага «Комета».

Как работает

Система имитирует сигналы спутниковой навигации, которыми пользуются российские ракеты и БПЛА, изменяя их восприятие координат.

По словам разработчиков, были случаи, когда дроны «определяли» свое местонахождение как территорию Перу.

Также Lima может создавать так называемые «мертвые зоны», в которых вражеские беспилотники теряют навигацию и не могут корректно выйти на цель.

«Когда создана достаточно широкая зона, защищенная станциями Lima, ракета даже не попадет в город. Мы отправим ее на открытое поле», – рассказывает «Алхимик».

Бюджетная альтернатива ракетной ПВО

Одним из ключевых преимуществ системы является ее стоимость – около 58 тысяч евро за установку. Разработчики говорят, одна ракета для системы Patriot PAC-3 стоит значительно дороже, чем набор систем Lima, которых хватило бы на защиту целого крупного города. Это делает РЭБ-решение потенциально более массовым инструментом защиты.

Также Lima имеет большие масштабы покрытия. В отличие от многих тактических систем РЭБ, она способна защищать большие территории и критическую инфраструктуру.

Сейчас в Украину поставлено более 400 комплексов Lima, которые используются с 2024 года и постепенно интегрируются в защиту гражданской инфраструктуры. Также в компании Cascade Systems утверждают, что за последние 18 месяцев система заглушила более 20 500 дронов типа «шахед», перенаправила десятки ракет (крылатых и баллистических).

Руководитель департамента радиоэлектронной борьбы Сухопутных войск Украины Максим Скорецкий отметил, что новейшие модификации Lima способны противодействовать даже дальнобойному оружию, в частности баллистическим ракетам, использующим навигационные системы вроде российской GLONASS.

Российское дальнобойное оружие после потери спутникового сигнала может продолжать движение по инерциальной системе навигации, но точность резко падает.

В то же время он подчеркнул, что использование только РЭБ сопряжено с рисками, поскольку после потери сигнала дроны и ракеты все равно падают и могут нанести ущерб.

«Однако, поразят ли российские баллистические ракеты желаемую цель, когда будет включена Lima? Я бы сказал, что это вряд ли», – добавил Скорецкий.

Ранее мы сообщали, что Украина стала вдвое чаще сбивать российские дроны типа «Shahed». Это стало возможным благодаря развитию системы «малой» ПВО и масштабированию дронов-перехватчиков.

Также министр обороны Михаил Федоров заявлял о развертывании в Силах обороны единой системы управления дронами.

Впоследствии Украина показала технологии, которые перехватывают тысячи дронов рф.

Кроме этого, в Минобороны рассказали, сколько предприятий уже присоединились к проекту частной ПВО.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.