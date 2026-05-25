Военные рассказали, благодаря чему российские «шахеды» теряются в полях

Российские ракеты и ударные дроны типа «шахед» часто не достигают своей цели благодаря удачной работе в Украине системы РЭБ нового поколения Lima. Эта технология подменяет спутниковые координаты, заставляя ракеты и дроны оккупантов падать в полях.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на украинских разработчиков комплекса Lima и военных специалистов.
Украинский комплекс Lima, созданный оборонным стартапом Cascade Systems, помогает сбивать вражеские цели с курса и уменьшать вероятность поражения объектов.
Эта разработка очень эффективна и незаменима на фоне дефицита дорогостоящих ракет для ПВО. За последние 18 месяцев система РЭБ помогла обезвредить более 20 тысяч вражеских целей.
Принцип работы комплекса – не физическое поражение целей, а воздействие на их навигацию через радиопомехи.
По словам одного из разработчиков с позывным «Алхимик», система создает мощные поля радиопомех, умеет подменять координаты спутниковой навигации и заставляет ракеты и дроны «смещаться» на несколько километров.
«Мы можем сделать так, чтобы их ракеты падали в поля, а не поражали цели», – отметил он.
Обновленная версия системы Lima научилась дезориентировать даже защищенные антенны врага «Комета».
Как работает
Система имитирует сигналы спутниковой навигации, которыми пользуются российские ракеты и БПЛА, изменяя их восприятие координат.
По словам разработчиков, были случаи, когда дроны «определяли» свое местонахождение как территорию Перу.
Также Lima может создавать так называемые «мертвые зоны», в которых вражеские беспилотники теряют навигацию и не могут корректно выйти на цель.
«Когда создана достаточно широкая зона, защищенная станциями Lima, ракета даже не попадет в город. Мы отправим ее на открытое поле», – рассказывает «Алхимик».
Бюджетная альтернатива ракетной ПВО
Одним из ключевых преимуществ системы является ее стоимость – около 58 тысяч евро за установку. Разработчики говорят, одна ракета для системы Patriot PAC-3 стоит значительно дороже, чем набор систем Lima, которых хватило бы на защиту целого крупного города. Это делает РЭБ-решение потенциально более массовым инструментом защиты.
Также Lima имеет большие масштабы покрытия. В отличие от многих тактических систем РЭБ, она способна защищать большие территории и критическую инфраструктуру.
Сейчас в Украину поставлено более 400 комплексов Lima, которые используются с 2024 года и постепенно интегрируются в защиту гражданской инфраструктуры. Также в компании Cascade Systems утверждают, что за последние 18 месяцев система заглушила более 20 500 дронов типа «шахед», перенаправила десятки ракет (крылатых и баллистических).
Руководитель департамента радиоэлектронной борьбы Сухопутных войск Украины Максим Скорецкий отметил, что новейшие модификации Lima способны противодействовать даже дальнобойному оружию, в частности баллистическим ракетам, использующим навигационные системы вроде российской GLONASS.
Российское дальнобойное оружие после потери спутникового сигнала может продолжать движение по инерциальной системе навигации, но точность резко падает.
В то же время он подчеркнул, что использование только РЭБ сопряжено с рисками, поскольку после потери сигнала дроны и ракеты все равно падают и могут нанести ущерб.
«Однако, поразят ли российские баллистические ракеты желаемую цель, когда будет включена Lima? Я бы сказал, что это вряд ли», – добавил Скорецкий.
