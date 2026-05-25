В Украине появился собственный аналог ChatGPT: что известно о новом боте

В Украине начал работу новый ИИ-ассистент Lapathoniia, созданный на базе отечественных больших языковых моделей. Проект уже работает в формате демонстрационной платформы и доступен для тестирования по ссылке.

Об этом сообщают украинские разработчики на странице в LinkedIn.

17 февраля 2026, 12:33

Как отмечается, Lapathoniia Chat работает на базе облачной инфраструктуры De Novo, размещенной в украинских дата-центрах, поэтому все данные пользователей физически остаются внутри страны и не передаются на иностранные серверы.

Проект позиционируется как локальная альтернатива популярным западным нейросетям, в частности ChatGPT, и демонстрационный сервис, призванный показать реальный потенциал украинских LLM в привычном формате чата.

Сейчас в бета-версии пользователям доступны две модели: MamayLM и Lapa LLM. В дальнейшем разработчики планируют расширить перечень доступных языковых моделей.

«В Lapathoniia Chat можно попробовать украинские LLM в сценариях, близких к повседневному использованию: диалог, веб-поиск, история разговоров, память, работа с файлами и даже deep research», – говорится в сообщении.

Также сервис поддерживает до 32 000 токенов на запрос, включая контекст и ответ, а также streaming-режим для интерактивной работы.

На данный момент Lapathoniia Chat работает в формате закрытого бета-тестирования. Команда разработчиков собирает отзывы касательно скорости работы, качества ответов и удобства интерфейса.

В частности, разработчики выделяют ключевые технические особенности платформы:

OpenAI-совместимый API (можно менять base_url и использовать стандартный SDK);

оптимизация под украинский язык и локальные контексты;

система управления доступом (API-ключи, бюджеты, лимиты);

поддержка командной работы и тестовых интеграций.

Как известно, недавно Министерство цифровой трансформации масштабировало работу «Дія.AI» – первого национального ИИ-ассистента, который отныне доступен не только на портале, но и в мобильном приложении.

Напомним, украинцы выбрали название для национальной большой языковой модели искусственного интеллекта через приложение «Дія». В голосовании приняли участие 136 090 пользователей.

