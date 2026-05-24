В Канаде отреагировали на массированный удар рф по Украине

Национальная безопасность
Читати українською
Премьер-министр Канады Марк Карни осудил массированную российскую атаку по Украине 24 мая и призвал россию прекратить удары.
Getty Images

Премьер-министр Канады Марк Карни осудил массированную российскую атаку по Украине 24 мая и призвал россию прекратить удары.

Об этом он написал в соцсети X.

Массированная атака на Киев: количество пострадавших продолжает расти, есть погибшие (обновлено)Под вражеским обстрелом оказались все районы столицы. В результате ударов два человека погибли, пострадали по меньшей мере 44 человека.

Карни заявил, что россия продолжает недооценивать мужество, решимость и силу украинского народа. По его словам, российские войска и дальше атакуют украинскую энергетическую инфраструктуру, школы, больницы и жилые дома.

Премьер Канады подчеркнул, что такие удары лишь продлевают человеческие страдания и не меняют того, что россия проигрывает войну.

«Мы призываем россию немедленно прекратить эти удары и положить конец этой незаконной агрессивной войне. Они лишь продлевают человеческие страдания и никак не меняют того факта, что россия проигрывает эту войну. Канада продолжит тесно сотрудничать с международными партнерами, чтобы обеспечить справедливый и длительный мир для Украины и Европы», – написал Карни.

В ночь на 24 мая россия совершила очередную комбинированную атаку по Украине с применением баллистических ракет и беспилотников. Главным направлением ударов был Киев.

Накануне президент Владимир Зеленский обратился к партнерам в США и Европе после получения разведданных о подготовке россией комбинированного удара, вероятно, с применением ракеты «Орешник».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛ

и смотрите первыми новые видео от «Слово и дело»
Канада Атака Страна-террорист россия Орешник
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

В Европе колеблются, полагаться ли дальше на американское оружие на фоне кризиса доверия к США – СМИ
«Реально неадекваты»: Зеленский высказался об ударе «Орешником» по Украине
В Тернопольском ТЦК обнаружили мертвым мужчину
Силы обороны поразили терминал «Таманьнефтегаз», склады и корабли рф
В столице после массированной атаки перекрыт ряд улиц и изменено движение общественного транспорта
Сибига о массированной атаке рф: путин хотел показать «силу», но подтвердил слабость
В ВСУ назвали количество дронов и ракет, выпущенных по Украине этой ночью
В Киеве в результате массированной атаки рф поврежден Национальный музей Чернобыль.
В Канаде отреагировали на массированный удар рф по Украине
Трамп раскрыл судьбу Ормузского пролива в рамках будущего соглашения США и Ирана
Больше новостей