В Канаде отреагировали на массированный удар рф по Украине

Премьер-министр Канады Марк Карни осудил массированную российскую атаку по Украине 24 мая и призвал россию прекратить удары.
Об этом он написал в соцсети X.
Карни заявил, что россия продолжает недооценивать мужество, решимость и силу украинского народа. По его словам, российские войска и дальше атакуют украинскую энергетическую инфраструктуру, школы, больницы и жилые дома.
Премьер Канады подчеркнул, что такие удары лишь продлевают человеческие страдания и не меняют того, что россия проигрывает войну.
«Мы призываем россию немедленно прекратить эти удары и положить конец этой незаконной агрессивной войне. Они лишь продлевают человеческие страдания и никак не меняют того факта, что россия проигрывает эту войну. Канада продолжит тесно сотрудничать с международными партнерами, чтобы обеспечить справедливый и длительный мир для Украины и Европы», – написал Карни.
В ночь на 24 мая россия совершила очередную комбинированную атаку по Украине с применением баллистических ракет и беспилотников. Главным направлением ударов был Киев.
Накануне президент Владимир Зеленский обратился к партнерам в США и Европе после получения разведданных о подготовке россией комбинированного удара, вероятно, с применением ракеты «Орешник».
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛи смотрите первыми новые видео от «Слово и дело»