В Канаде отреагировали на массированный удар рф по Украине

Премьер-министр Канады Марк Карни осудил массированную российскую атаку по Украине 24 мая и призвал россию прекратить удары.

Об этом он написал в соцсети X.

24 мая 2026, 08:38 Массированная атака на Киев: количество пострадавших продолжает расти, есть погибшие (обновлено) Под вражеским обстрелом оказались все районы столицы. В результате ударов два человека погибли, пострадали по меньшей мере 44 человека.

Карни заявил, что россия продолжает недооценивать мужество, решимость и силу украинского народа. По его словам, российские войска и дальше атакуют украинскую энергетическую инфраструктуру, школы, больницы и жилые дома.

Премьер Канады подчеркнул, что такие удары лишь продлевают человеческие страдания и не меняют того, что россия проигрывает войну.

«Мы призываем россию немедленно прекратить эти удары и положить конец этой незаконной агрессивной войне. Они лишь продлевают человеческие страдания и никак не меняют того факта, что россия проигрывает эту войну. Канада продолжит тесно сотрудничать с международными партнерами, чтобы обеспечить справедливый и длительный мир для Украины и Европы», – написал Карни.

В ночь на 24 мая россия совершила очередную комбинированную атаку по Украине с применением баллистических ракет и беспилотников. Главным направлением ударов был Киев.

Накануне президент Владимир Зеленский обратился к партнерам в США и Европе после получения разведданных о подготовке россией комбинированного удара, вероятно, с применением ракеты «Орешник».

