Ночью россияне запустили по Украине «Орешник» без ядерной боевой части – Стерненко

Национальная безопасность
Читати українською
Россия ночью запустила по Украине ракету Орешник без ядерной боевой части. Об этом заявил советник министра обороны Сергей Стерненко.
Слово и дело

В ночь на 24 мая российские войска запустили по Украине ракету «Орешник» без ядерной боевой части.

Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

«Орешник» на стол: что россия пытается доказать Украине и ЗападуРоссия запустила Орешник по Украине с целью шантажа Запада и достижения мира на собственных условиях.

По его словам, этой ночью российская армия также атаковала гражданские объекты, в частности рынок, торговый центр и базу отдыха, в результате чего есть погибшие и раненые среди мирного населения.

Стерненко заявил, что запуск ракеты без боевой части был попыткой психологического давления на Украину и международное сообщество.

В то же время он подчеркнул, что Украина продолжит наращивать удары по военным и логистическим объектам рф. Он также выразил мнение, что экономическая ситуация в россии будет ухудшаться, а внутреннее социальное напряжение – расти.

Ранее в сети сообщали, что «Орешником» россияне могли атаковать Белую Церковь.

Напомним, накануне украинская разведка получила от американских и европейских партнеров данные о подготовке россией удара с применением баллистической ракеты «Орешник».

Что известно о характеристиках «Орешника» – на инфографике «Слово и дело».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Ракетный удар Киевская область Война с Россией Война в Украине Орешник
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Ночью россияне запустили по Украине «Орешник» без ядерной боевой части – Стерненко
Россия ударила по многоэтажке в Черкассах: среди пострадавших – дети
Массированная атака на Киев: количество пострадавших продолжает расти, есть погибшие (обновлено)
После атаки в Киеве временно закрыли станцию метро
Ночной обстрел Киевщины: есть пострадавшие и разрушения во всех районах области
В Вашингтоне возле Белого дома произошла стрельба: есть погибший и раненый
В Киеве возросло количество пострадавших в результате комбинированной ракетно-дроновой атаки
Александр Усик победил Рико Верховена: в каком раунде
Киев массированно атаковали баллистикой: что известно о последствиях
В Сербии прошли многотысячные протесты против правительства и президента Вучича
Больше новостей