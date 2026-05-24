Ночью россияне запустили по Украине «Орешник» без ядерной боевой части – Стерненко

В ночь на 24 мая российские войска запустили по Украине ракету «Орешник» без ядерной боевой части.

Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

По его словам, этой ночью российская армия также атаковала гражданские объекты, в частности рынок, торговый центр и базу отдыха, в результате чего есть погибшие и раненые среди мирного населения.

Стерненко заявил, что запуск ракеты без боевой части был попыткой психологического давления на Украину и международное сообщество.

В то же время он подчеркнул, что Украина продолжит наращивать удары по военным и логистическим объектам рф. Он также выразил мнение, что экономическая ситуация в россии будет ухудшаться, а внутреннее социальное напряжение – расти.

Ранее в сети сообщали, что «Орешником» россияне могли атаковать Белую Церковь.

Напомним, накануне украинская разведка получила от американских и европейских партнеров данные о подготовке россией удара с применением баллистической ракеты «Орешник».

