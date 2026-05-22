Курс доллара США к гривне обновил исторический максимум

Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара США до нового исторического максимума. В понедельник, 25 мая, стоимость американской валюты составит 44,26 грн.
Соответствующая информация была опубликована на сайте регулятора.
Согласно данным НБУ, это на 3 копейки превышает курс доллара, установленный на пятницу, 22 мая.
Стоимость евро также увеличилась. В понедельник европейская валюта будет торговаться по 51,33 грн (+0,03 грн).
Стоит также отметить, что год назад, 25 мая 2025-го, официальный курс доллара США составлял 41,49 грн, а евро торговалось по 46,92.
