Трамп лично вмешался в решение Хегсета касательно войск США в Польше – WSJ

Президент США Дональд Трамп раскритиковал главу Пентагона Пита Хегсета после решения остановить отправку американских войск в Польшу.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.

По информации источника, Трамп во время телефонного разговора спросил Хегсета о причинах отмены отправки войск в Польшу. Он также указал, что не хочет, чтобы Вашингтон ухудшал отношения с Варшавой.

Отмечается, что Пентагон хотел отменить размещение в Польше контингента в 4 тысячи военных. Но в итоге Трамп все же одобрил переброску подразделений – численность контингента составит 5 тысяч солдат.

Решение Хегсета вызвало резкую критику со стороны Конгресса США, а также польских чиновников. В Варшаве сообщили, что с ними не консультировались по поводу этого шага.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за спора американского президента Дональда Трампа с канцлером Германии Фридрихом Мерцем часть войск США планируют забрать из Германии.

Президент Польши Кароль Навроцкий, реагируя на слова Трампа, заявлял, что страна готова принять американских военных, которых США могут вывести из Германии.

