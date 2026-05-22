Глава Нацразведки США подала в отставку

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард объявила об отставке из-за болезни мужа. Она намерена покинуть пост 30 июня.
Габбард сообщила о своем решении в соцсети X.

Чиновница рассказала, что у ее мужа Абрахама диагностировали редкую форму рака костей, из-за чего она и решила покинуть государственную службу.

Глава Нацразведки также поблагодарила президента США Трампа за доверие и возможность занимать эту должность. Она заявила, что за это время команде удалось добиться «беспрецедентной прозрачности» и восстановить доверие к разведывательному сообществу США.

«Я признаю, что предстоит еще много важной работы. Я полностью отдана обеспечению плавного и тщательного перехода власти в ближайшие недели, чтобы вы и ваша команда не почувствовали никаких сбоев в руководстве или темпе работы», – написала Габбард.

Напомним, в марте сообщалось, что директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент подал в отставку в знак протеста против войны с Ираном.

А в прошлом месяце министра Военно-морских сил США Джона Фелана уволили с должности после конфликта с руководством Пентагона.

