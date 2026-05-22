Президент договорился активизировать «дипломатию ради мира» с лидерами трех стран

Украина договорилась активизировать дипломатические усилия ради достижения мира с Британией, Францией и Германией.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Телеграм-канале.

Он уточнил, что провел разговор с Киром Стармером, Эммануэлем Макроном и Фридрихом Мерцем, в котором все лидеры Европы отметили сильную позицию Украины на поле боя и в работе по военным объектам рф.

«Провел разговор с Киром Стармером, Эммануэлем Макроном и Фридрихом Мерцем – формат Е3–Украина. Прежде всего о том, как сделать так, чтобы дипломатия ради мира активизировалась и Европа в ней была. Все партнеры отмечают, что позиция Украины значительно сильнее – как на поле боя, так и в нашей дальнобойности. Это весомо, и именно такое наше давление может побудить к правильной и действенной дипломатии», – заявил президент.

Также он сообщил, что стороны стран договорились о встрече на уровне советников по вопросам национальной безопасности.

Вместе с этим Зеленский проинформировал европейских лидеров о наступательных планах рф в отношении Украины, Беларуси и других направлений в Европе.

«Все, что касается их политических и военных намерений, отслеживаем. Наши команды уровня разведок более подробно обменяются имеющейся информацией. Обсудили и коммуникацию с американской стороной. Делаем все, чтобы настоящий мир был», – написал президент.

Ранее сегодня государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что в настоящее время трехсторонние мирные переговоры с участием Соединенных Штатов, Украины и россии не проводятся и не ожидаются. В то же время он сообщил, что США не выходят из переговорного процесса.

Также мы сообщали, что Европейский Союз обсуждает назначение представителя для возможных мирных переговоров по Украине на фоне того, что команда президента США сосредоточена на ирано-израильском кризисе. По данным СМИ, одним из вариантов является бывшая канцлер Германии.

Тем временем российский диктатор владимир путин заявил, что, по его мнению, война между рф и Украиной якобы приближается к завершению, и сообщил, что готов к переговорам с президентом Зеленским в Москве.

