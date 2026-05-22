Командные пункты, склады оружия и средства ПВО: Генштаб сообщил о новых ударах по оккупантам

Силы обороны Украины 21 и в ночь на 22 мая нанесли массированные удары по позициям оккупантов на разных направлениях. Украинским бойцам удалось уничтожить склады боеприпасов, средства ПВО и многочисленные пункты управления противника.
Об этом сообщил Генеральный штаб Украины в Телеграм-канале.
Среди пораженных объектов оккупантов также ЗРК «Оса», находившийся в городе Донецк.
К тому же военным удалось попасть по командно-наблюдательным пунктам противника в Новопетриковке в Донецкой области и Тёткино Курской области рф.
«Поражен пункт управления подразделения в районе Воскресенки Днепропетровской области, а также узел связи противника в Верхнем Токмаке Втором Запорожской области», – добавили в Генштабе.
Кроме этого, наши воины били по пунктам управления БПЛА противника в Селидово, Малиновке и Веселом в Донецкой области.
Стало меньше складов с боеприпасами захватчиков и в Великой Новоселке. Также поражен склад материально-технических средств в Донецке и склад МТС в Ровеньках в Луганской области.
Украинским военным удалось отследить скопление противника и нанести точные удары в районах Селидово, Украинки и Покровска в Донецкой области, Малиновки Запорожской области, а также в Троебортном (Брянская обл. россии).
«Поражены и переправы врага через реки Оскол и Бахмутовка в районах Голубовки Харьковской области и Северска Донецкой области соответственно», – подытожили в ведомстве.
Напомним, накануне Силы специальных операций СБУ нанесли удары по российским военным объектам на временно оккупированных территориях, в частности поразив штаб ФСБ и уничтожив зенитный комплекс «Панцирь-С1».
Также несколько дней назад украинские бойцы повторно поразили нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Нижегородоргсинтез» в Кстово.
Ранее президент Зеленский подтвердил поражение Сызранского нефтеперерабатывающего завода в россии, заявив о продолжении ударов по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре.
Кроме этого, 15 и 16 мая Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов россиян, в частности Рязанскому НПЗ и пунктам управления армии рф в оккупированной Донецкой области.
