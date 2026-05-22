Командные пункты, склады оружия и средства ПВО: Генштаб сообщил о новых ударах по оккупантам

Силы обороны Украины 21 и в ночь на 22 мая нанесли массированные удары по позициям оккупантов на разных направлениях. Украинским бойцам удалось уничтожить склады боеприпасов, средства ПВО и многочисленные пункты управления противника.

Об этом сообщил Генеральный штаб Украины в Телеграм-канале.

Среди пораженных объектов оккупантов также ЗРК «Оса», находившийся в городе Донецк.

К тому же военным удалось попасть по командно-наблюдательным пунктам противника в Новопетриковке в Донецкой области и Тёткино Курской области рф.

«Поражен пункт управления подразделения в районе Воскресенки Днепропетровской области, а также узел связи противника в Верхнем Токмаке Втором Запорожской области», – добавили в Генштабе.

Кроме этого, наши воины били по пунктам управления БПЛА противника в Селидово, Малиновке и Веселом в Донецкой области.

Стало меньше складов с боеприпасами захватчиков и в Великой Новоселке. Также поражен склад материально-технических средств в Донецке и склад МТС в Ровеньках в Луганской области.

Украинским военным удалось отследить скопление противника и нанести точные удары в районах Селидово, Украинки и Покровска в Донецкой области, Малиновки Запорожской области, а также в Троебортном (Брянская обл. россии).

«Поражены и переправы врага через реки Оскол и Бахмутовка в районах Голубовки Харьковской области и Северска Донецкой области соответственно», – подытожили в ведомстве.

Напомним, накануне Силы специальных операций СБУ нанесли удары по российским военным объектам на временно оккупированных территориях, в частности поразив штаб ФСБ и уничтожив зенитный комплекс «Панцирь-С1».

Также несколько дней назад украинские бойцы повторно поразили нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Нижегородоргсинтез» в Кстово.

Ранее президент Зеленский подтвердил поражение Сызранского нефтеперерабатывающего завода в россии, заявив о продолжении ударов по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

Кроме этого, 15 и 16 мая Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов россиян, в частности Рязанскому НПЗ и пунктам управления армии рф в оккупированной Донецкой области.

