В Африке впервые сбили российский «шахед» с китайскими компонентами

В Мали впервые сбили российский ударный дрон Shahed-136 («Гарпия-А1»), который использовался для поддержки российских наёмников на африканском континенте.
Об этом сообщил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, передаёт РБК-Украина.

По его словам, это первый подтверждённый случай использования такого типа дрона в регионе Сахель. Сбитый аппарат относится к новой модификации серии «КК» и оснащён функцией воздушного подрыва боевой части.

Власюк подчеркнул, что Россия всё активнее переносит свои военные технологии и методы ведения войны в другие регионы, в частности в Африку, используя при этом компоненты двойного назначения, которые продолжают беспрепятственно попадать в российское производство.

В сбитом дроне в Мали обнаружили гражданские электронные компоненты – микросхемы, транзисторы, диоды и реле, доступные на открытом рынке. Среди них детали производства STMicroelectronics, а также китайских компаний Mornsun, Wayon Electronics, GigaDevice, Shenzhen Codaca Electronic и NCR Industrial.

По данным чиновника, аналогичные электронные компоненты используются и в дронах, которые Россия применяет в войне против Украины. Это, по его словам, демонстрирует, как быстро гражданские технологии превращаются в инструмент ведения войны.

Напомним, недавно ударный БПЛА российской федерации пересёк границу и залетел на территорию Молдовы во время массированной атаки на Украину.

Россия Китай Африка Мали БПЛА ПВО Дрон Шахед
