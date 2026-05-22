Рф в течение ночи выпустила по Украине более 120 дронов: сколько сбила ПВО

Российские войска в ночь на 22 мая атаковали Украину 124 ударными беспилотниками различных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, сегодня ночью противник атаковал 124 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, ИТАЛМАС и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Курск, Шаталово, Орёл, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 115 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, ИТАЛМАС и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксированы попадания 7 ударных БПЛА на 5 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Напомним, российская армия вечером 21 мая атаковала город Днепр. Удар пришёлся по двум многоэтажным домам, где вспыхнул пожар. Известно о 19 пострадавших, среди них — трое детей.

В тот же день российские оккупационные войска атаковали жилой район города Сумы, в результате чего пострадали по меньшей мере шесть человек. Зафиксировано попадание в жилом секторе Ковпаковского района.

