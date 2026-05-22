Сибига заявил о «решающем моменте» в войне

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что союзники находятся в «решающем моменте» полномасштабной войны россии против Украины.

Его заявление прозвучало во время неформальной встречи Совета Украина–НАТО на уровне глав МИД, которая состоялась 21 мая в городе Хельсингборг.

Сибига подчеркнул, что давление на Москву продолжает расти, а численное преимущество России больше не является определяющим фактором на поле боя. Он подчеркнул, что для достижения мира необходимо сочетать дипломатию, давление и силу, в частности за счёт усиления санкционного и оборонного инструментария.

«Украина держит оборону, а численное преимущество России больше не является решающим фактором. Для достижения мира мы должны сосредоточиться на трёх ключевых элементах: дипломатии, давлении и силе. Нужен новый импульс мирным усилиям, одновременно усиливая наши специальные дальнобойные санкции и другие рычаги влияния», – отметил он.

Министр также проинформировал партнёров о росте угроз со стороны Беларуси и призвал к сдерживанию дальнейшей эскалации со стороны Минска и Москвы. По его словам, Украина сегодня является не только получателем помощи, но и партнёром и контрибьютором безопасности для союзников.

«Увеличение оборонных расходов является гарантией мира, и я призываю каждого члена НАТО вносить вклад в оборону Украины. Эта инвестиция принесёт наибольший мирный дивиденд в нашей жизни. Спасибо всем нашим союзникам за приверженность общему делу, сегодняшние вклады и непоколебимую поддержку Украины», – отметил он.

Напомним, накануне Зеленский объявил об усилении защиты границы с севера Украины, в частности из-за угрозы со стороны Беларуси и Брянской области рф. Также он попередив про наслідки для керівництва Білорусі, в случае «если будут агрессивные действия против Украины».

В ответ самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявив, что открыт до переговоров с президентом Владимиром Зеленским и готов для этого встретиться «в любой точке» Украины или Беларуси.

А недавно издание The Economist писало о том, что россия начинает терять инициативу в войне против Украины, тогда как украинские силы всё эффективнее истощают российскую армию, наносят удары по тыловой инфраструктуре и разрушают логистику противника.

