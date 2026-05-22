Трамп анонсировал переброску дополнительных американских войск в Польшу

Дональд Трамп заявил, что США направят в Польшу дополнительно 5 тысяч военных. По словам президента США, решение связано с поддержкой Кароля Навроцкого и укреплением безопасности в Восточной Европе.
PAP/Radek Pietruszka

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты направят в Польшу дополнительно 5 тысяч военнослужащих.

Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, решение связано с его поддержкой новоизбранного президента Польши Кароля Навроцкого и хорошими отношениями с ним.

«Основываясь на успешном избрании нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, которого я с гордостью поддержал, и на наших отношениях с ним, я рад объявить, что Соединенные Штаты направят в Польшу дополнительные 5000 военнослужащих», – написал Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за спора американского президента Дональда Трампа с канцлером Германии Фридрихом Мерцем часть войск США планируют забрать из Германии.

В частности, Трамп заявлял о намерении еще существенно урезать американский контингент в Германии, а масштабы сокращения значительно превысят ранее озвученную Пентагоном цифру в 5 тысяч человек.

В то же время министр обороны Германии Борис Писториус уточнил, что общая численность американских сил, которых коснется урезание, сейчас достигает около 40 тысяч человек, тогда как по официальным данным США на декабрь 2025 года в стране находилось 36 436 военных.

Впоследствии, реагируя на слова Трампа, президент Польши Кароль Навроцкий заявлял, что страна готова принять американских военных, которых США могут вывести из Германии.

