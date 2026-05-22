В Пентагоне связали освобождение Украиной значительных территорий с отключением Starlink у россиян

Украинские военные смогли вернуть около 400 квадратных километров территории после того, как тысячи терминалов Starlink, которые использовали российские войска, были отключены.

Об этом говорится в отчете Разведывательного управления Минобороны США (DIA), подготовленном для Конгресса, сообщает Bloomberg.

9 апреля 2026, 17:52

В Пентагоне заявили, что российские подразделения активно использовали Starlink компании SpaceX для координации передвижения войск и атак дронов в районах, где связь была нестабильной или легко глушилась.

By данным американской разведки, в феврале украинские должностные лица добились деактивации тысяч терминалов Starlink, которые незаконно использовали российские силы. В результате этого возможности армии рф «временно, но существенно ухудшились».

В отчете отмечается, что именно это помогло Украине провести наступление и достичь первых территориальных успехов с 2023 года.

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов ранее называл потерю Starlink для россиян «катастрофой», отмечая, что во многих районах у врага фактически остановилось управление войсками и штурмовые действия.

В Пентагоне также подтвердили, что SpaceX сотрудничала со США для блокирования незаконного использования терминалов россией. В 2024 году компания получила контракт на расширение доступа Украины к защищенной военной версии сети Starlink.

В то же время в отчете говорится, что несмотря на локальные успехи Украины, по состоянию на март россия все еще сохраняла общее преимущество на фронте по большинству военных направлений.

Напомним, ранее сообщалось, что темпы российского наступления в Украине упали до самого низкого уровня с 2023 года. Эксперты отмечают, что армия рф существенно замедлила продвижение, в частности, из-за проблем со связью.

Также Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на днях сообщил, что интенсивность наступательных действий украинских сил на фронте впервые превысила количество штурмовых операций со стороны российской оккупационной армии.

В то же время сообщалось, что есть пять российских сценариев расширения войны через север Украины, но военные готовят ответы на каждый из них.

