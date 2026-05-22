В США одобрили потенциальную продажу Украине оборудования для ЗРК Hawk на $108 млн

США одобрили потенциальный продаж Украине оборудования и услуг для поддержки зенитно-ракетных комплексов Hawk на общую сумму 108,1 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США.

В этом году в рамках инициативы PURL необходимо собрать 15 миллиардов долларов на закупку американского вооружения для украинских военных. Пока что собрано лишь около 1 миллиарда.

В Госдепе заявили, что правительство Украины запросило прицепы с мачтами, модернизацию и техническое обслуживание, запасные части, расходные материалы, аксессуары, а также услуги по ремонту и возврату оборудования для ракетных систем FrankenSAM HAWK.

Кроме того, пакет включает инженерную, техническую и логистическую поддержку со стороны правительства США и подрядчиков, а также другие элементы логистического и программного обеспечения.

«Этот продаж будет соответствовать внешнеполитическим и интересам национальной безопасности США, поскольку будет способствовать укреплению безопасности страны-партнера, которая играет важную роль в поддержании политической и экономической стабильности в Европе», – говорится в сообщении.

В Госдепе отметили, что это поможет Украине более эффективно противостоять нынешним и будущим угрозам благодаря усилению интегрированной системы противовоздушной обороны.

Основным подрядчиком проекта станет Sierra Nevada Corporation из города Энглвуд, штат Колорадо. В США также заявили, что предлагаемая продажа не повлияет на боеготовность американской армии.

Напомним, в начале мая США одобрили потенциальный продаж Украине высокоточных авиационных боеприпасов Joint Direct Attack Munition – Extended Range (JDAM-ER) и сопутствующего оборудования на сумму $373,6 млн.

Ранее сообщалось, что в США разблокировали 400 миллионов долларов помощи для Украины, которые ранее были утверждены Конгрессом, но задерживались на уровне Пентагона.

В то же время позже стало известно, что в проекте бюджета США на 2027 год не предусмотрено отдельное финансирование программы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), через которую Украина получала военную помощь и вооружение.

