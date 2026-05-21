Суд взял под стражу полицейских, подозреваемых по делу о прикрытии «порноофисов»

Суд избрал меры пресечения пяти участникам коррупционной схемы в полиции, связанной с прикрытием деятельности сети так называемых порноофисов.
В четверг, 21 мая, суд избрал меры пресечения пяти участникам коррупционной схемы в полиции, связанной с прикрытием деятельности сети «порноофисов», среди которых фигурируют правоохранители.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Обыски в Нацполиции: разоблачена масштабная схема прикрытия «порноофисов»СБУ и Офис Генпрокурора разоблачили масштабную коррупционную схему в региональных управлениях Национальной полиции. Руководители 3 подразделений полиции прикрывали работу «порноофисов» в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях.

По данным следствия, должностные лица полиции и приближенные к ним лица могли получать деньги за беспрепятственную работу помещений, где незаконно создавали и распространяли контент порнографического характера.

Всем пятерым фигурантам суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

По информации ОГП, суд определил залоги в сумме:

  • начальнику ГУНП в Ивано-Франковской области – 7 млн гривен залога;
  • заместителю начальника ГУНП в Ивано-Франковской области – 5 млн гривен залога;
  • первому заместителю начальника следственного управления ГУНП в Тернопольской области – 5 млн гривен залога;
  • заместителю начальника ГУНП в Житомирской области – 1 млн 164 тысяч гривен залога;
  • водителю заместителя Министра внутренних дел Украины – 8 млн гривен залога.

Как отмечается, в ходе обысков правоохранители изъяли элитные автомобили, наличные денежные средства и другое имущество. Общая сумма изъятых средств составляет 22,6 млн гривен.

В настоящее время правоохранители устанавливают полный круг лиц коррупционной схемы, которые могли быть причастны к прикрытию незаконной деятельности.

Напомним, вчера утром СМИ сообщили о масштабных обысках в трех областных управлениях полиции в Тернопольской, Житомирской и Ивано-Франковской областях.

Позже Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора заявили о разоблачении должностных лиц трех региональных управлений полиции на незаконных коррупционных схемах по прикрытию «порноофисов».

Также стало известно, что подозреваемых в «крышевании порноофисов» должностных лиц Нацполиции отстранили от работы.

