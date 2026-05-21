Суд взял под стражу полицейских, подозреваемых по делу о прикрытии «порноофисов»

В четверг, 21 мая, суд избрал меры пресечения пяти участникам коррупционной схемы в полиции, связанной с прикрытием деятельности сети «порноофисов», среди которых фигурируют правоохранители.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, должностные лица полиции и приближенные к ним лица могли получать деньги за беспрепятственную работу помещений, где незаконно создавали и распространяли контент порнографического характера.
Всем пятерым фигурантам суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
По информации ОГП, суд определил залоги в сумме:
- начальнику ГУНП в Ивано-Франковской области – 7 млн гривен залога;
- заместителю начальника ГУНП в Ивано-Франковской области – 5 млн гривен залога;
- первому заместителю начальника следственного управления ГУНП в Тернопольской области – 5 млн гривен залога;
- заместителю начальника ГУНП в Житомирской области – 1 млн 164 тысяч гривен залога;
- водителю заместителя Министра внутренних дел Украины – 8 млн гривен залога.
Как отмечается, в ходе обысков правоохранители изъяли элитные автомобили, наличные денежные средства и другое имущество. Общая сумма изъятых средств составляет 22,6 млн гривен.
В настоящее время правоохранители устанавливают полный круг лиц коррупционной схемы, которые могли быть причастны к прикрытию незаконной деятельности.
Напомним, вчера утром СМИ сообщили о масштабных обысках в трех областных управлениях полиции в Тернопольской, Житомирской и Ивано-Франковской областях.
Позже Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора заявили о разоблачении должностных лиц трех региональных управлений полиции на незаконных коррупционных схемах по прикрытию «порноофисов».
Также стало известно, что подозреваемых в «крышевании порноофисов» должностных лиц Нацполиции отстранили от работы.
