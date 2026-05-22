НБУ обновил правила для онлайн-оплат и денежных переводов: что важно знать

Национальный банк Украины обновил правила работы банковских карт и безналичных оплат. Изменения касаются выпуска платежных карт, онлайн-переводов, терминалов и сервисов эквайринга.

Об этом сообщил НБУ.

Новые требования, которые внедрил Нацбанк, уже вступили в силу с 20 мая 2026 года, однако банкам и платежным системам дали шесть месяцев на адаптацию.

Отмечается, что новые правила должны помочь сделать безналичные платежи более прозрачными и понятными для пользователей. В частности, теперь во время оплат и переводов украинцы будут видеть больше информации о получателях средств и самой транзакции.

В случае, если деньги получает компания, в деталях платежа должен отображаться код ЄДРПОУ. Для ФОПов (физических лиц – предпринимателей) банки должны указывать налоговый номер или паспортные данные предпринимателя.

Также в квитанциях и истории платежей теперь должны быть:

сумма комиссии;

назначение платежа;

полные данные получателя;

МСС-код – категория бизнеса или услуг.

В НБУ объясняют, что это поможет людям лучше понимать, кому именно они переводят деньги и за что осуществляется оплата.

Отдельные изменения коснулись онлайн-покупок. Отныне платежные сервисы обязаны показывать название банка-эквайера еще до подтверждения платежа. То есть пользователь будет видеть, через какой банк проходит транзакция.

В Нацбанке считают, что это повысит безопасность онлайн-оплат и поможет лучше защищать права потребителей.

Кроме того, регулятор официально урегулировал использование эквайринга физическими лицами. Это касается волонтеров, продавцов на онлайн-платформах и официантов, получающих чаевые через карточные сервисы.

В НБУ подчеркнули, что новые правила не создают ограничений для волонтерской деятельности, а должны сделать финансовые операции более прозрачными.

Напомним, ранее Национальный банк Украины скорректировал свои оценки касательно роста цен, ухудшив прогноз инфляции на 2026 год с предыдущих 7,5% до 9,4%, а на 2027 год – с 6% до 6,5%.

А также НБУ предоставил разъяснения относительно ситуации на рынке топлива, объяснив, почему падение стоимости нефти на мировых рынках пока не отразилось на ценниках украинских АЗС.

