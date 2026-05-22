НБУ обновил правила для онлайн-оплат и денежных переводов: что важно знать

Национальный банк Украины обновил правила работы банковских карт и безналичных оплат. Изменения касаются выпуска платежных карт, онлайн-переводов, терминалов и сервисов эквайринга.
Об этом сообщил НБУ.
Новые требования, которые внедрил Нацбанк, уже вступили в силу с 20 мая 2026 года, однако банкам и платежным системам дали шесть месяцев на адаптацию.
Отмечается, что новые правила должны помочь сделать безналичные платежи более прозрачными и понятными для пользователей. В частности, теперь во время оплат и переводов украинцы будут видеть больше информации о получателях средств и самой транзакции.
В случае, если деньги получает компания, в деталях платежа должен отображаться код ЄДРПОУ. Для ФОПов (физических лиц – предпринимателей) банки должны указывать налоговый номер или паспортные данные предпринимателя.
Также в квитанциях и истории платежей теперь должны быть:
- сумма комиссии;
- назначение платежа;
- полные данные получателя;
- МСС-код – категория бизнеса или услуг.
В НБУ объясняют, что это поможет людям лучше понимать, кому именно они переводят деньги и за что осуществляется оплата.
Отдельные изменения коснулись онлайн-покупок. Отныне платежные сервисы обязаны показывать название банка-эквайера еще до подтверждения платежа. То есть пользователь будет видеть, через какой банк проходит транзакция.
В Нацбанке считают, что это повысит безопасность онлайн-оплат и поможет лучше защищать права потребителей.
Кроме того, регулятор официально урегулировал использование эквайринга физическими лицами. Это касается волонтеров, продавцов на онлайн-платформах и официантов, получающих чаевые через карточные сервисы.
В НБУ подчеркнули, что новые правила не создают ограничений для волонтерской деятельности, а должны сделать финансовые операции более прозрачными.
