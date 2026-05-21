Армия рф ударила по многоэтажкам в Днепре, есть пострадавшие

Российские оккупанты 21 мая во время атаки на город Днепр попали по двум многоэтажкам. На месте попадания масштабные разрушения, уже более 10 пострадавших.
Российская армия вечером, 21 мая, атаковала город Днепр. Удар пришелся по двум многоэтажкам, где вспыхнул пожар.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Телеграм-канале.

«Россияне снова нанесли удар по Днепру. Предварительно, повреждены два многоэтажных дома. Вспыхнул пожар», – сообщил он.

Глава ОВА также обнародовал фото последствий вражеского удара по городу. На них видны изувеченные балконы, выбитые окна и дыры в стенах гражданских многоэтажек. В одной из квартир частично разрушена стена. Взрывной волной повреждены припаркованные автомобили в жилых дворах вокруг.

Позже Александр Ганжа сообщил об 11 пострадавших из-за удара россиян по Днепру. Медики госпитализировали раненых в больницу.

«До 11 возросло количество раненых из-за удара россиян по Днепру. Среди них – 13-летний мальчик. Он госпитализирован. Как и семеро взрослых. Все в состоянии средней тяжести. Трое пострадавших на амбулаторном лечении», – уточнил он.

На месте работают соответствующие службы, ликвидирующие последствия вражеского удара россиян.

Напомним, в среду, 20 мая, рф осуществила около 30 атак на Днепропетровскую область с применением авиабомб и беспилотников. В результате обстрелов погиб один человек, еще двое получили ранения.

Также сегодня российские оккупационные войска атаковали жилой район города Сумы, в результате чего пострадали по меньшей мере шесть человек. Зафиксировано попадание в жилом секторе Ковпаковского района.

А вечером россияне нанесли авиаудар ФАБами по Дружковке Донецкой области. Там погибли по меньшей мере четверо мирных жителей, а еще пятеро получили ранения.

