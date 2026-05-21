Армия рф ударила по многоэтажкам в Днепре, есть пострадавшие

Российская армия вечером, 21 мая, атаковала город Днепр. Удар пришелся по двум многоэтажкам, где вспыхнул пожар.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Телеграм-канале.

«Россияне снова нанесли удар по Днепру. Предварительно, повреждены два многоэтажных дома. Вспыхнул пожар», – сообщил он.

Глава ОВА также обнародовал фото последствий вражеского удара по городу. На них видны изувеченные балконы, выбитые окна и дыры в стенах гражданских многоэтажек. В одной из квартир частично разрушена стена. Взрывной волной повреждены припаркованные автомобили в жилых дворах вокруг.

Позже Александр Ганжа сообщил об 11 пострадавших из-за удара россиян по Днепру. Медики госпитализировали раненых в больницу.

«До 11 возросло количество раненых из-за удара россиян по Днепру. Среди них – 13-летний мальчик. Он госпитализирован. Как и семеро взрослых. Все в состоянии средней тяжести. Трое пострадавших на амбулаторном лечении», – уточнил он.

На месте работают соответствующие службы, ликвидирующие последствия вражеского удара россиян.

Напомним, в среду, 20 мая, рф осуществила около 30 атак на Днепропетровскую область с применением авиабомб и беспилотников. В результате обстрелов погиб один человек, еще двое получили ранения.

Также сегодня российские оккупационные войска атаковали жилой район города Сумы, в результате чего пострадали по меньшей мере шесть человек. Зафиксировано попадание в жилом секторе Ковпаковского района.

А вечером россияне нанесли авиаудар ФАБами по Дружковке Донецкой области. Там погибли по меньшей мере четверо мирных жителей, а еще пятеро получили ранения.

