Суд отстранил от должности лидера главной оппозиционной партии Турции

В Турции суд отменил результаты съезда оппозиционной «Республиканской народной партии» (CHP), который состоялся в 2023 году, и признал недействительным избрание Озгюра Озеля главой политсилы.

Об этом сообщает Bloomberg.

Решением суда прежнее руководство партии, включая экс-лидера CHP Кемаля Кылычдароглу, было восстановлено. Также фактически аннулированы все решения партии, принятые после съезда 2023 года.

В CHP уже заявили, что могут обжаловать судебное решение.

На фоне новостей турецкий фондовый рынок резко просел. Индекс Borsa Istanbul 100 завершил торги падением на 6,1%, а из-за обвала на бирже даже срабатывал механизм автоматической остановки торгóв. В то же время турецкая лира существенно не изменилась.

Bloomberg отмечает, что решение суда может серьезно ударить по единству главной оппозиционной силы Турции накануне президентских выборов 2028 года.

Кроме того, ситуация способна усложнить кампанию в поддержку мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого считают одним из главных политических соперников президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Напомним, в прошлом году в Турции в ходе расследования дел, связанных с коррупцией и терроризмом, задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Как известно, Эрдоган неизменно возглавляет страну с 2003 года, регулярно выигрывая избирательную гонку. В последний раз президентские выборы в Турции проходили в мае 2023 года. По турецкому законодательству, один и тот же человек имеет право занимать пост главы государства только два срока подряд. Однако благодаря конституционной реформе 2017 года, изменившей форму правления с парламентской на президентскую, предыдущие каденции Эрдогана «обнулились». Это юридично позволило ему снова баллотироваться в 2023 году и остаться в должности.

Однако, ранее Эрдоган заверял, что не собирается снова баллотироваться на пост главы государства.

