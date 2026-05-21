США через посредника передали Ирану новый проект мирного соглашения – СМИ

Соединённые Штаты передали Ирану новый проект мирного соглашения через пакистанского посредника. Тегеран в настоящее время изучает документ и пока не дал официального ответа.

Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

21 мая 2026, 07:47 Трамп готов подождать несколько дней «правильного ответа» Ирана по мирному соглашению Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов подождать несколько дней ответа Ирана относительно мирного соглашения, однако предупредил о возможных новых ударах в случае провала переговоров.

После того как Иран три дня назад направил американской стороне свой вариант документа из 14 пунктов, Вашингтон в ответ передал новый проект через посредника из Пакистана.

Как отмечается, пакистанский посредник в Тегеране работает над тем, чтобы сблизить позиции сторон и согласовать формулировки возможных договорённостей. Окончательных решений пока не достигнуто.

По информации Axios, президент США Дональд Трамп обсудил перспективы новой попытки заключить соглашение с Ираном в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как сообщают источники издания, Трамп заявил, что посредники работают над подготовкой так называемого «письма о намерениях», которое могут подписать США и Иран. Документ, по замыслу, должен формально зафиксировать завершение конфликтной фазы и открыть 30-дневное окно для дальнейших переговоров.

В то же время, как пишет Axios, Нетаньяху относится к переговорному процессу скептически и склоняется к идее продолжения давления на Иран, считая это способом ослабить его военные возможности. По словам источников, после разговора с Трампом израильский премьер был резко обеспокоен ходом обсуждений.

Сам Трамп, в свою очередь, заявил, что Нетаньяху «будет поддерживать позицию Вашингтона» по иранскому вопросу, подчеркнув хорошие рабочие отношения между ними.

Напомним, в начале недели Иран передал Соединённым Штатам новые предложения по урегулированию конфликта через посредников в Пакистане.

А президент США Дональд Трамп заявил, что отложил запланированную на вторник, 19 мая, военную атаку США по Ирану после обращения лидеров стран Персидского залива.

Накануне Трамп заявил, что готов дать Ирану несколько дней для ответа по поводу мирного соглашения, однако вновь предупредил о возможности новых ударов в случае провала переговоров.

Также СМИ писали о том, что Иран в рамках обновлённого предложения по урегулированию конфликта с США согласился на длительную заморозку ядерной программы и передачу высокообогащённого урана в Россию вместо Соединённых Штатов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.