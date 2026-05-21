Нефтегазовые доходы рф в мае выросли почти на 40% – Reuters

Доходы россии от нефти и газа в мае 2026 года выросли примерно на 39% в годовом измерении и могут составить около 700 млрд рублей (примерно $9,8 млрд).

Об этом свидетельствуют расчёты Reuters.

Основным фактором роста стал подъём мировых цен на нефть. Он был вызван обострением конфликта вокруг Ирана, что привело к скачку котировок на глобальных рынках энергоносителей и временному усилению нефтяного ралли.

В то же время в помесячном измерении ситуация менее позитивная: по сравнению с апрелем доходы могут снизиться примерно на 17%. Это объясняется сезонными налоговыми выплатами, в частности налогом на прибыль, который традиционно создаёт краткосрочные колебания бюджетных поступлений.

Дополнительным фактором давления на бюджет является рост расходов на поддержку нефтеперерабатывающей отрасли. Российские власти увеличивают субсидии для нефтеперерабатывающих заводов через механизмы обратного акциза и демпферных выплат, которые частично компенсируют внутренние ценовые дисбалансы, но уменьшают чистые бюджетные поступления.

Несмотря на сильный майский показатель, общая динамика за год остаётся негативной. За период январь–май нефтегазовые доходы сократились примерно на треть в годовом измерении и составили около 3 трлн рублей.

Нефть и газ остаются ключевым источником доходов федерального бюджета россии – они обеспечивают около пятой части всех поступлений. В то же время бюджет находится под давлением из-за высоких военных расходов, связанных с войной против Украины, а также из-за нестабильности энергетических рынков.

В годовом бюджетном плане рф на 2026 год предусмотрено, что нефтегазовые доходы могут составить около 8,92 трлн рублей, тогда как общие доходы бюджета оцениваются более чем в 40 трлн рублей.

Напомним, в апреле средняя цена российской нефти, используемая для налогообложения, выросла до $94,87 за баррель, что является самым высоким показателем с сентября 2014 года.

Также известно, что 19 мая администрация президента США Дональда Трампа продлила ещё на один месяц действие исключения из санкций, которое позволяет продажу российской сырой нефти, уже загруженной на танкеры. В Еврокомиссии раскритиковали это решение США.

На инфографике «Слово и дело» – сколько нефти продала россия за четыре года вторжения в Украину и какой была средняя цена за баррель каждый год.

