В Украине заработает Национальная система исследователей: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский вручил лучшим ученым страны госнаграды и анонсировал запуск Национальной системы исследователей.

Об этом президент сообщил в Телеграм-канале 21 мая.

«Наука для всех нас – это о жизни, как ее защищать, как помогать, как идеи воплощать в реальность. Благодарен за то, что наука в Украине развивается, живет. Там, где есть технологии, там есть сильная защита, сильная армия и сильная Украина», – обратился к ученым президент.

Он заверил, что научная сфера в стране будет активно развиваться, а в этом году планируется запуск Национальной системы исследователей. Это – индивидуальный рейтинг по поддержке ученых. В него попадают лучшие и самые талантливые украинские ученые. По словам президента, рейтинг будет насчитывать 2650 лучших ученых, для которых предусмотрены ежемесячные стипендии от государства.

_«Уже в этом году в Украине заработает Национальная система исследователей. 2650 лучших ученых будут получать ежемесячные стипендии. В частности, поддержка предусмотрена для молодых ученых, женщин в науке и ученых-ветеранов», – добавил президент. _ Также во время встречи с украинскими специалистами Зеленский вручил награды и присвоил почетные звания лучшим исследователям.

«Спасибо за работу, идеи и воплощенные проекты. Это помогает Украине держать фронт, обороняться и спасать жизни. Пообщались о главных направлениях, в которых нужно развиваться Украине. Также увидел новые украинские разработки в сфере обороны и медицины», – добавил президент и поблагодарил за преданность, талант и работу ради Украины.

Напомним, недавно Кабинет министров Украины принял инициативу Министерства образования и науки Украины о расширении финансовой поддержки для одаренных студентов. Им предусмотрены стипендии в размере 8 тысяч гривен.

А в марте Кабинет министров изменил порядок выплаты стипендий, распространив их на студентов всех высших учебных заведений независимо от формы собственности.

