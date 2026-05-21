ВАКС снова продлил следствие по делу Госспецсвязи о дронах

Высший антикоррупционный суд продлил до 28 августа срок расследования уголовного производства о завладении 90 млн грн на закупке беспилотников DJI Mavic 3 и Autel Evo Max 4T на нужды сил обороны.

Такое решение 13 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Ходатайство удовлетворить частично. Продлить срок досудебного расследования в уголовном производстве до 10 месяцев, то есть до 28 августа 2026 года включительно», – говорится в решении.

Как известно, суд применил меру пресечения в виде залога в 12 млн грн к чиновнику Госпецсвязи. На него также возложили следующие обязанности: прибывать по каждому требованию; не отлучаться за пределы Киевской области (кроме города Киева) без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; воздержаться от общения с рядом лиц и сдать на хранение загранпаспорта.

Напомним, ранее ВАКС арестовал двух предпринимателей, подозреваемых по этому же делу. Как установило следствие, после принятия изменений в госбюджет в 2023 году, которым на нужды обороны через Госспецсвязи было выделено 30 млрд грн, руководитель одного из департаментов службы разработал преступную схему присвоения части этих средств. Для реализации замысла чиновники заранее определили компании, которые должны стать победителями тендеров, и обеспечили для них выгодные условия. Конкуренцию на торгах имитировали фирмы, подконтрольные тем же участникам.

В результате в течение мая-сентября 2023 года Госспецсвязи приобрело 400 дронов DJI Mavic 3 и 1300 беспилотников Autel Evo Max 4T по ценам, завышенным на 70-90% по сравнению с рыночными. Вырученные от этих операций средства выводились через ряд подставных компаний и конвертировались в наличные деньги. Такие действия, по данным следствия, нанесли государственному бюджету ущерб на сумму более 90 млн грн.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.