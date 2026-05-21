В северных областях на границе с рф и Беларусью усиливают меры безопасности

В северных областях Украины, граничащих с россией и Беларусью, начат комплекс усиленных мер безопасности. Целью является усиление контрразведывательной защиты и недопущение диверсионной деятельности в приграничных регионах.

Об этом сообщили в СБУ.

12 мая 2026, 18:40

Как отмечается, совместные действия осуществляются во взаимодействии с Вооруженными силами Украины, Национальной полицией, Национальной гвардией и Государственной пограничной службой под координацией Антитеррористического центра при СБУ.

Мероприятия проводятся в Черниговской, Киевской, Житомирской, Волынской и Ровненской областях – регионах, граничащих с россией и Беларусью. В СБУ отмечают, что речь идет о беспрецедентном по масштабу привлечении сил и средств, направленном на усиление контрразведывательной и контрдиверсионной защиты.

Основная цель – предотвращение проникновения диверсионно-разведывательных групп, недопущение террористических актов, подрывной деятельности и других угроз в приграничных районах.

В рамках мероприятий силовики осуществляют проверку лиц, осмотр территорий и помещений, а также могут ограничивать движение транспорта и пешеходов, проверять документы и осматривать автомобили – в соответствии с правовым режимом военного положения.

В СБУ призывают граждан с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам и соблюдать требования правоохранителей, в частности иметь при себе документы и соблюдать комендантский час.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что руководство, разведка и военные страны знают о пяти российских сценариях расширения войны через север Украины и готовят ответы на каждый из них.

Ранее аналитики Института изучения войны заявляли, что территориальные амбиции россии полностью противоречат реальной ситуации на поле боя.

Также военный обозреватель Денис Попович проанализировал ситуацию и рассказал, действительно ли россия теряет инициативу на поле боя.

А иностранные СМИ писали, что российская армия существенно замедлила продвижение на фронте в Украине и на данный момент не имеет возможности быстро захватить весь Донбасс.

Тем временем, россия объявила о начале ядерных учений, которые проходят в том числе и на территории Беларуси. Они рассчитаны на 3 дня и направлены на проверку боевой готовности стратегических сил сдерживания.

