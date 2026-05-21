В северных областях на границе с рф и Беларусью усиливают меры безопасности

Национальная безопасность
Читати українською
В Черниговской, Киевской, Житомирской, Волынской и Ровненской областях введён комплекс усиленных мер безопасности. Целью является усиление контрразведывательной защиты и недопущение диверсий.
Фото ілюстративне getty images

В северных областях Украины, граничащих с россией и Беларусью, начат комплекс усиленных мер безопасности. Целью является усиление контрразведывательной защиты и недопущение диверсионной деятельности в приграничных регионах.

Об этом сообщили в СБУ.

Когда закончится война: действительно ли россия теряет инициативуСлова диктатора путина о том, что война скоро завершится, могут базироваться на ложных данных.

Как отмечается, совместные действия осуществляются во взаимодействии с Вооруженными силами Украины, Национальной полицией, Национальной гвардией и Государственной пограничной службой под координацией Антитеррористического центра при СБУ.

Мероприятия проводятся в Черниговской, Киевской, Житомирской, Волынской и Ровненской областях – регионах, граничащих с россией и Беларусью. В СБУ отмечают, что речь идет о беспрецедентном по масштабу привлечении сил и средств, направленном на усиление контрразведывательной и контрдиверсионной защиты.

Основная цель – предотвращение проникновения диверсионно-разведывательных групп, недопущение террористических актов, подрывной деятельности и других угроз в приграничных районах.

В рамках мероприятий силовики осуществляют проверку лиц, осмотр территорий и помещений, а также могут ограничивать движение транспорта и пешеходов, проверять документы и осматривать автомобили – в соответствии с правовым режимом военного положения.

В СБУ призывают граждан с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам и соблюдать требования правоохранителей, в частности иметь при себе документы и соблюдать комендантский час.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что руководство, разведка и военные страны знают о пяти российских сценариях расширения войны через север Украины и готовят ответы на каждый из них.

Ранее аналитики Института изучения войны заявляли, что территориальные амбиции россии полностью противоречат реальной ситуации на поле боя.

Также военный обозреватель Денис Попович проанализировал ситуацию и рассказал, действительно ли россия теряет инициативу на поле боя.

А иностранные СМИ писали, что российская армия существенно замедлила продвижение на фронте в Украине и на данный момент не имеет возможности быстро захватить весь Донбасс.

Тем временем, россия объявила о начале ядерных учений, которые проходят в том числе и на территории Беларуси. Они рассчитаны на 3 дня и направлены на проверку боевой готовности стратегических сил сдерживания.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
СБУ Россия Беларусь Граница Безопасность Война с Россией Война в Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

В северных областях на границе с рф и Беларусью усиливают меры безопасности
САП просит конфисковать активы инспектора налоговой Закарпатья
В Самарской области рф после атаки дронов горит Сызранский НПЗ
Россия доставила ядерные боеголовки ракетным войскам Беларуси
Силы ПВО ночью обезвредили почти все беспилотники, которые рф выпустила по Украине
Россияне ударили по агропредприятию на Черниговщине, есть погибший и пострадавшие
В Армении накануне выборов активизировалась прокремлевская дезинформационная кампания
Трамп готов подождать несколько дней «правильного ответа» Ирана по мирному соглашению
США усилили военное присутствие возле Кубы – CNN
В Украине обновили правила перерасчета платежек за коммуналку после обстрелов
Больше новостей