Антикоррупционный суд заочно арестовал экс-руководителя ГПЗКУ

Высший антикоррупционный суд заочно взял под стражу бывшего председателя правления АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» Андрея Власенко в рамках дела о завладении 776 млн грн.

Такое решение 7 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Удовлетворить ходатайство. Избрать (Власенко – ред.) меру пресечения в виде содержания под стражей. После задержания лица и не позднее чем через 48 часов с момента его доставки к месту уголовного производства следователь судья, суд с участием подозреваемого, обвиняемого должен рассмотреть вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или ее изменении на более мягкую меру пресечения, о чем постановить определение», – говорится в решении.

Его защитник уже подал апелляционную жалобу на это решение.

Как известно, суд арестовал бывшего начальника департамента трейдинга ГПЗКУ Андрея Друзяку и определил ему 3,3 млн грн залога.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему завладения зерном ГПЗКУ. В состав организованной преступной группы входили бывшие топ-чиновники госкорпорации и представители иностранной компании. Следствие установило, что в 2021 году руководство ГНСКУ заключило с компанией-нерезидентом четыре внешнеэкономических контракта на поставку фуражной кукурузы.

Вопреки условиям договоров, предусматривавших 100% оплату товара к моменту перехода права собственности, оригиналы коносаментов на груз оказались у компании-покупателя. Это позволило беспрепятственно разгрузить суда и распоряжаться зерном, которое не было оплачено. Чтобы скрыть этот факт и создать ошибочное впечатление контроля над имуществом, в ГНСКУ оставили копии коносаментов с поддельными подписями и печатями. В результате таких действий государственная корпорация потеряла почти 106 тыс. тонн зерна стоимостью 776 млн грн.

