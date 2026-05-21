В Самарской области рф после атаки дронов горит Сызранский НПЗ

В Сызрани Самарской области рф после атаки беспилотников в четверг, 21 мая, вспыхнул нефтеперерабатывающий завод. По данным местных властей, в результате удара есть погибшие и раненые, на предприятии возник масштабный пожар.

Об этом сообщают российские СМИ.

По данным аналитиков, после удара БПЛА на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар, над промышленной зоной поднялся густой черный дым.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о введении режима «Ковер» и временном закрытии воздушного пространства на всех высотах. По его словам, за час до этого в регионе объявляли «беспилотную опасность».

Также он сообщил, что в результате атаки на Сызрань погибли два человека, кроме того есть раненые, однако их количество и точное место поражения он не уточнил.

Сызранский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Самарской области и входит в структуру компании «Роснефть». Завод производит бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум и сжиженные углеводородные газы. Ежегодно предприятие перерабатывает от 7 до 8,5 млн тонн нефти.

Напомним, бойцы Сил обороны Украины 19 и в ночь на 20 мая поразили по ряду важных военных объектов оккупантов на территории России, а также на временно оккупированных территориях Украины. Среди них – повторно поражен НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово.

Кроме этого, 15 и 16 мая Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов россиян, в частности Рязанскому НПЗ и пунктам управления армии рф на оккупированной Донетчине.

