Россия доставила ядерные боеголовки ракетным войскам Беларуси

Российская федерация в рамках трехдневных ядерных учений перебросила на территорию Беларуси ядерные боеприпасы.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны рф в Телеграм-канале.

Ведомство оккупантов отмечает, что доставка обеспечена в полевые пункты хранения на территории Беларуси. Именно там позиционируются ракетные бригады армии Александра Лукашенко.

19 мая 2026, 19:27

Ожидается, что состав ракетного соединения Республики Беларусь выполнит учебно-боевые задачи с привлечением этих специальных боеприпасов.

«Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков», – говорится в заявлении Минобороны рф.

Таким образом, в ближайшее время военные россии и Беларуси осуществят маневры по снаряжению и пускам ядерных боеголовок из комплекса «Искандер-М» в засекреченной локации.

Напомним, 18 мая Беларусь начала тренировку воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения с участием ракетных войск и авиации.

В МИД Украины резко осудили совместные ядерные учения российской федерации и Беларуси, назвав их «беспрецедентным вызовом для архитектуры глобальной безопасности».

А 19 мая россия объявила, что учения будут проходить в течение 3 дней якобы в условиях «угрозы агрессии» и имеют целью проверку боевой готовности стратегических сил сдерживания.

Тем временем Институт изучения войны заявил, что рф использует стратегические ядерные учения, чтобы продемонстрировать Западу свою силу и одновременно – отвлечь внимание от растущих слабых мест на поле боя.

