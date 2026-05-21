Россия доставила ядерные боеголовки ракетным войскам Беларуси

Мир
Читати українською
Россия доставила ядерные боеголовки в Беларусь для проведения учений. Об этом сообщили в Минобороны рф и заявили, что будут отрабатывать пуски из Искандера-М в тайной локации.
Минобороны Беларуси

Российская федерация в рамках трехдневных ядерных учений перебросила на территорию Беларуси ядерные боеприпасы.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны рф в Телеграм-канале.

Ведомство оккупантов отмечает, что доставка обеспечена в полевые пункты хранения на территории Беларуси. Именно там позиционируются ракетные бригады армии Александра Лукашенко.

Ядерные учения и не только: угрожает ли Беларусь войной УкраинеАлександр Лукашенко вовсю пытается угодить российскому диктатору путину, чтобы не воевать с Украиной.

Ожидается, что состав ракетного соединения Республики Беларусь выполнит учебно-боевые задачи с привлечением этих специальных боеприпасов.

«Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков», – говорится в заявлении Минобороны рф.

Таким образом, в ближайшее время военные россии и Беларуси осуществят маневры по снаряжению и пускам ядерных боеголовок из комплекса «Искандер-М» в засекреченной локации.

Напомним, 18 мая Беларусь начала тренировку воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения с участием ракетных войск и авиации.

В МИД Украины резко осудили совместные ядерные учения российской федерации и Беларуси, назвав их «беспрецедентным вызовом для архитектуры глобальной безопасности».

А 19 мая россия объявила, что учения будут проходить в течение 3 дней якобы в условиях «угрозы агрессии» и имеют целью проверку боевой готовности стратегических сил сдерживания.

Тем временем Институт изучения войны заявил, что рф использует стратегические ядерные учения, чтобы продемонстрировать Западу свою силу и одновременно – отвлечь внимание от растущих слабых мест на поле боя.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Россия Оружие Военные учения Беларусь Военные Ракеты Война с Россией ОТРК Искандер Ядерные учения
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

В северных областях на границе с рф и Беларусью усиливают меры безопасности
САП просит конфисковать активы инспектора налоговой Закарпатья
В Самарской области рф после атаки дронов горит Сызранский НПЗ
Россия доставила ядерные боеголовки ракетным войскам Беларуси
Силы ПВО ночью обезвредили почти все беспилотники, которые рф выпустила по Украине
Россияне ударили по агропредприятию на Черниговщине, есть погибший и пострадавшие
В Армении накануне выборов активизировалась прокремлевская дезинформационная кампания
Трамп готов подождать несколько дней «правильного ответа» Ирана по мирному соглашению
США усилили военное присутствие возле Кубы – CNN
В Украине обновили правила перерасчета платежек за коммуналку после обстрелов
Больше новостей