Институт изучения войны назвал две причины, которые заставили рф развернуть ядерные учения

Россия с 19 по 21 мая развернула стратегические ядерные учения с использованием ядерного оружия, чтобы отвлечь внимание от тотальных проблем на поле боя в Украине. Также Кремль преследует цель – продемонстрировать силу союзникам Украины и таким образом надавить на них.

Об этом говорится в последнем отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики считают, что россия использует стратегические ядерные учения, чтобы продемонстрировать Западу свою силу и одновременно – отвлечь внимание от растущих слабых мест на поле боя.

19 мая 2026, 19:27

Что известно об учениях

В министерстве обороны рф 19 мая объявили, что учения по подготовке и применению ядерного оружия «в ответ на угрозу агрессии» будут проходить с 19 по 21 мая. А участие в них будут принимать российские Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, Командование дальней авиации и некоторые подразделения Ленинградского и Центрального военных округов.

Согласно заявлению, запланированы пуски баллистических и крылатых ракет на полигонах на территории россии. Всего в учениях примут участие более 64 тысяч военных и более 7 800 единиц военной техники. Также задействуют более 200 ракетных пусковых установок, более 140 самолетов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок. В частности, восемь стратегических ракетных подводных лодок.

В учениях, вероятно, рф задействует около 320 пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет, которые могут нести ядерное оружие. Такие данные обнародовала российская служба ВВС, ссылаясь на информацию из «Бюллетеня ученых-атомщиков».

В российском Минобороны также заявили, что отрабатываются совместные операции с использованием российского ядерного оружия, размещенного на территории Беларуси. Эту информацию подтвердили сообщения от оборонного ведомства Беларуси о старте российско-белорусских ядерных учений от 18 мая.

Что говорят аналитики ISW

Тем временем, в ISW подчеркнули, что об этих учениях россия заранее не объявляла. Да и время их проведения нетипично. Обычно учения воздушных, наземных и морских сил ядерного сдерживания под неофициальным названием «Гром» проходят ежегодно в октябре – начиная с 2022 года, объясняют аналитики.

«Ситуация вокруг текущих учений напоминает историю с российскими ядерными учениями, сосредоточенными на так называемом тактическом ядерном оружии, которые также состоялись без объявления и в нетипичное время – летом», – говорится в отчете.

Как считают аналитики, таким образом Кремль стремится повлиять на ход дискуссий на Западе по поставкам Украине дальнобойного оружия. Также Москва пытается использовать учения для информационного давления на НАТО, обнародуя новые угрозы.

«Заместитель министра иностранных дел россии Сергей Рябков 19 мая заявил, что россия и НАТО все чаще вступают в прямое столкновение с катастрофическими последствиями, и обвинил страны НАТО в провоцировании россии в ядерной сфере и эскалации риторики относительно российской угрозы. Рябков утверждал, что российские военные планировщики не будут игнорировать разработку ядерного оружия НАТО, и заявил, что западные страны не выдвинули условий для предметного диалога по контролю над вооружениями», – говорится в материале.

В ISW считают, что такими заявлениями Кремль пытается ослабить единство союзников Украины и уменьшить поддержку Киева.

Также аналитики ISW подчеркнули, что российские войска до сих пор не смогли достичь существенных успехов в весенне-летнем наступлении. Украина перехватила тактическую инициативу на нескольких участках фронта, а россияне даже не смогли защитить глубокий тыл от мощных украинских ударов.

Напомним, 18 мая Беларусь начала тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения с участием ракетных войск и авиации.

В МИД Украины резко осудили совместные ядерные учения российской федерации и Беларуси, назвав их «беспрецедентным вызовом для архитектуры глобальной безопасности».

А 19 мая россия объявила, что учения будут проходить в течение 3 дней якобы в условиях «угрозы агрессии» и имеют целью проверку боевой готовности стратегических сил сдерживания.

