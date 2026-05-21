Силы ПВО ночью обезвредили почти все беспилотники, которые рф выпустила по Украине

В ночь на 21 мая россия запустила по Украине баллистическую ракету «Искандер-М» и 116 ударных беспилотников. Силы ПВО сбили или подавили 109 вражеских целей.
Российские войска в ночь на 21 мая выпустили по Украине баллистическую ракету «Искандер-М», а также 116 ударных беспилотников различных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, сегодня ночью противник атаковал баллистической ракетой «Искандер-М» из Ростовской обл. – рф, 116 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), «Гербера», «Италмас» и дронами-имитаторами типа «Пародия» из направлений: Курск, Брянск, Орёл, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское – ВОТ Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 109 вражеских БПЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксированы попадание баллистической ракеты и 5 ударных БПЛА на 5 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Напомним, в четверг, 21 мая, российские войска ударили беспилотниками по Новгород-Северскому району Черниговской области. В результате атаки один человек погиб, ещё двое пострадали.

Кроме того, оккупационная армия РФ в среду, 20 мая, совершила около 30 атак на Днепропетровскую область с применением авиабомб и беспилотников. В результате обстрелов погиб один человек, ещё двое получили ранения.

