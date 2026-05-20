Укрытия в Литве переведут на круглосуточный режим доступа после инцидента с БПЛА

В Литве после очередного инцидента с вероятным пролетом беспилотника в воздушном пространстве страны правительство приняло решение обязать муниципалитеты обеспечить круглосуточный доступ к укрытиям.
Об этом заявила премьер-министр Инга Ругинене, ее цитирует LRT.
Речь идет об инциденте, произошедшем в среду, 20 мая, когда из-за угрозы дроновой атаки была активирована воздушная тревога в нескольких районах, в том числе в Вильнюсском. Гражданам рекомендовали пройти в укрытия, однако впоследствии власти получили многочисленные сообщения о закрытых убежищах. Тревога была отменена, признаков падения дрона на территории страны не зафиксировали.
Ругинене заверила, что выявленные в ходе инцидента недостатки системы будут устранены. Она также сообщила об усилении системы наблюдения: военные объединят радары ближнего радиуса действия и дополнительные сенсоры в единую сеть к концу лета.
«Очень важно обеспечить, чтобы муниципалитеты позаботились о доступности и открытости всех укрытий. Департамент противопожарной охраны и спасения направит такое требование всем муниципалитетам, и мы будем требовать, чтобы в этот чувствительный период укрытия были открыты 24 часа в сутки», – сказала премьер-министр.
Напомним, 18 мая в Литве в Утенском районе обнаружили обломки беспилотника, который, по предварительным данным, мог быть украинского происхождения.
Также сообщалось, что в другой стране региона, Эстонии, впервые сбили беспилотник, который нарушил воздушное пространство страны.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»