Укрытия в Литве переведут на круглосуточный режим доступа после инцидента с БПЛА

В Литве после очередного инцидента с вероятным пролетом беспилотника в воздушном пространстве страны правительство приняло решение обязать муниципалитеты обеспечить круглосуточный доступ к укрытиям.

Об этом заявила премьер-министр Инга Ругинене, ее цитирует LRT.

Речь идет об инциденте, произошедшем в среду, 20 мая, когда из-за угрозы дроновой атаки была активирована воздушная тревога в нескольких районах, в том числе в Вильнюсском. Гражданам рекомендовали пройти в укрытия, однако впоследствии власти получили многочисленные сообщения о закрытых убежищах. Тревога была отменена, признаков падения дрона на территории страны не зафиксировали.

Ругинене заверила, что выявленные в ходе инцидента недостатки системы будут устранены. Она также сообщила об усилении системы наблюдения: военные объединят радары ближнего радиуса действия и дополнительные сенсоры в единую сеть к концу лета.

«Очень важно обеспечить, чтобы муниципалитеты позаботились о доступности и открытости всех укрытий. Департамент противопожарной охраны и спасения направит такое требование всем муниципалитетам, и мы будем требовать, чтобы в этот чувствительный период укрытия были открыты 24 часа в сутки», – сказала премьер-министр.

Напомним, 18 мая в Литве в Утенском районе обнаружили обломки беспилотника, который, по предварительным данным, мог быть украинского происхождения.

Также сообщалось, что в другой стране региона, Эстонии, впервые сбили беспилотник, который нарушил воздушное пространство страны.

