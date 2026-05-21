Разведка США анализирует возможную реакцию Кубы на военное нападение – CBS News

Разведывательное сообщество США анализирует возможные сценарии реакции Кубы на потенциальные военные действия Вашингтона, на фоне роста напряжённости между странами и усиления санкционного давления на Гавану.

Об этом сообщает CBS News.

По данным источников издания, ещё в начале месяца аналитики Пентагона и Разведывательного управления Министерства обороны США начали прорабатывать варианты того, как Гавана может отреагировать на гипотетическую военную операцию США в Карибском регионе. Исследование ведётся в рамках более широкого планирования потенциальных военных опций для администрации президента.

Речь идёт о стандартной практике американской разведки – моделировании не только прямых последствий возможных ударов или операций, но и последующих политических, военных и региональных эффектов. Такие оценки используются при формировании рекомендаций для Белого дома относительно возможных сценариев действий.

По информации CBS News, параллельно продолжается подготовка вариантов военных решений для администрации президента США, однако официально в Белом доме подчёркивают, что пока не ожидают дальнейшей эскалации со стороны Кубы.

Как известно, напряжённость между Вашингтоном и Гаваной растёт в течение последнего года. США усилили санкционное давление, в частности против кубинских военных и разведывательных структур, а также расширили ограничения в отношении поставок топлива, судоходства и доступа к международным логистическим маршрутам.

Отдельно сообщается, что Куба, по данным американских источников, получила ударные беспилотники. Их происхождение официально не подтверждено, однако в США рассматривают различные сценарии их поставок и возможного использования, в том числе в контексте потенциальных атак на американские объекты в регионе, включая базу Гуантанамо.

На фоне этого происходит активизация дипломатических и разведывательных контактов. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф совершил визит на Кубу, где встречался с представителями разведки и политического руководства, включая представителей семьи Кастро. По данным источников, американская сторона предлагала возможность сотрудничества и экономической стабильности в обмен на разрыв связей Гаваны с Россией, Китаем и Ираном. В то же время подчёркивалось, что это предложение имеет ограниченный по времени характер.

В ЦРУ отмечают, что такие контакты призваны проверить, существуют ли в кубинской власти силы, готовые к изменению политического курса, несмотря на многолетнюю конфронтацию с США.

Параллельно Государственный департамент США продолжает переговоры с кубинской стороной по гуманитарным вопросам. Обсуждаются возможные поставки продовольствия, медикаментов, энергетического оборудования и другой базовой помощи через международные гуманитарные организации. Также рассматриваются ограниченные экономические инициативы для стабилизации ситуации на острове.

Напомним, накануне сообщалось, что Соединённые Штаты направили авианосную ударную группу в Карибский регион на фоне резкого обострения напряжённости в отношениях с Кубой.

Ранее уже появлялась информация о том, что США значительно активизировали свою разведывательную авиацию вблизи кубинских границ. Начиная с февраля, силы США организовали как минимум 25 разведывательных миссий у берегов острова, задействовав для этого спецсамолёты и дроны.

В то же время американский лидер Дональд Трамп во время публичного выступления шутил о потенциальных военных шагах против Кубы, которые могут стать следующими после завершения конфликта с Ираном. Это заявление прозвучало одновременно с введением очередных экономических санкций Вашингтона против Гаваны.

В ответ на это действующий президент Кубы Мигель Диас-Канель выступил с предупреждением в адрес Белого дома, заявив, что любая попытка военного вторжения США на остров завершится «кровавой бойней с непредсказуемыми последствиями».

