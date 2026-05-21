В Минобороны рассказали, сколько предприятий уже присоединилось к проекту частной ПВО

По состоянию на 21 мая к проекту по привлечению частного сектора к противовоздушной обороне уже присоединилось 27 предприятий из разных регионов Украины.

Об этом министр обороны Михаил Федоров заявил во время встречи со СМИ, пишет «Суспільне».

«Минобороны предоставило им статус уполномоченных на выполнение задач по противовоздушной обороне. Далее они заключили совместное решение с Командованием Воздушных Сил ВСУ и начали организовывать собственные группы ПВО. Сейчас эти предприятия находятся на разных стадиях готовности к выполнению боевых задач. В частности, это обучение участников группы, закупка вооружения (БпЛА-перехватчики, РЭБы, радары, автоматизированные турели и т.д.) и получение вооружения со складов ВСУ (пулеметы, взрывчатка)», – рассказал Федоров.

Согласно словам министра, еженедельно растет количество предприятий, которые подают заявку на участие в экспериментальном проекте.

«Сегодня можно сказать, что группы ПВО двух предприятий начали полноценно выполнять боевые задачи в четкой координации с воздушным командованием Воздушных Сил ВСУ. Это группы в Харьковской и Одесской областях, которые уже уничтожили около 20 вражеских Shahed и дронов-разведчиков», – заявил Федоров.

Руководитель ведомства добавил, что в ближайшее время еще несколько групп ПВО предприятий заступят на боевое дежурство. Он уточнил, что применение любого вооружения группами ПВО предприятия подлежит обязательному согласованию с командованием Воздушных сил ВСУ.

Как известно, в Украине действует экспериментальный проект по привлечению частного сектора к противовоздушной обороне. В конце марта в Харьковской области частная группа ПВО впервые уничтожила несколько вражеских беспилотников.

Напомним, в апреле стало известно, что Украина начинает внедрение нового уровня «малой» противовоздушной обороны, основанного на дистанционном управлении дронами-переходчиками.

Также Федоров заявлял, что благодаря развитию системы «малой» ПВО и масштабированию дронов-перехватчиков Украина стала вдвое чаще сбивать российские дроны типа «Shahed».

