Обвиняемого по делу экс-чиновника Укрэнерго задержали за границей

Высший антикоррупционный суд выделил в отдельное производство материалы по Виктору Яковлюку. Он был задержан за границей и согласился на упрощенную процедуру экстрадиции. Специализированная антикоррупционная прокуратура готова заключить с ним соглашение о признании виновности.

Об этом говорится в решении ВАКС от 14 мая, сообщает «Слово и дело».

Прокурор САП просил выделить в отдельное производство материалы по Яковлюку, поскольку тот пошел на соглашение со следствием. Обвиняемый готовится к экстрадиции в Украину.

«Ходатайство прокурора удовлетворить. Выделить из уголовного производства в отдельное производство материалы в части обвинения (Яковлюка – ред.)», – говорится в решении.

Как известно, Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск Яковлюка. По нему заочно проводилось следствие. Позже САП направила дело в суд.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-директору департамента безопасности НЭК «Укрэнерго». По данным следствия, в течение марта - апреля 2022 года начальник Департамента безопасности ЧАО «НЕК «Укрэнерго», отвечавший за проверку поставщиков и выбор наиболее экономически выгодных предложений, обеспечил приобретение бронежилеты у заранее определенной компании по цене, вдвое выше рыночной.

Более того, этот поставщик не имел необходимых разрешительных документов и лицензий и никогда не осуществлял производство подобной продукции. По информации «Слово и дело», речь идет о компании «ТОП Трейдинг Лайн». В результате сделки государству причинен ущерб на сумму более 10,3 млн грн.

