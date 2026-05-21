СБУ разоблачила схему незаконного начисления «боевых» выплат военным

Национальная безопасность
Читати українською
СБУ, ГБР и Нацполиция разоблачили должностное лицо воинской части, которое организовало схему незаконного начисления «боевых» выплат военнослужащим, не принимавшим участия в боевых действиях.
Фото СБУ

СБУ совместно с ГБР и Нацполицией разоблачили должностное лицо одной из воинских частей, которое организовало схему незаконного начисления «боевых» выплат военнослужащим.

Об этом сообщили в СБУ.

Присвоили почти 17 млн грн: на Одесчине раскрыли схему выплат для «призрачных» военныхПравоохранители раскрыли организованную схему в воинской части на Одесчине, где командование оформляло фиктивных военнослужащих и присвоило почти 17 млн грн бюджетных средств.

По данным следствия, организатором схемы был должностное лицо одной из воинских частей, который отвечал за работу с участниками боевых действий. Именно он оформлял документы для начисления дополнительных выплат военнослужащим якобы за выполнение задач на передовой.

Правоохранители установили, что фигурант безосновательно назначал военнослужащим ежемесячные доплаты в размере 100 тыс. грн, а также единовременные премии по 70 тыс. грн, которые предусмотрены за непосредственное участие в боевых действиях. За это должностное лицо получало часть незаконно начисленных средств.

Фактически военнослужащие, которые получали эти выплаты, не находились в районах боевых столкновений и не выполняли боевые задачи на линии фронта. По предварительным оценкам, из-за деятельности схемы пятерым военнослужащим безосновательно начислили почти 2,6 млн грн бюджетных средств.

В настоящее время организатору схемы – бывшему начальнику группы по работе с участниками боевых действий воинской части – сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Напомним, в январе прошлого года правоохранители разоблачили чиновников ВСУ, которые незаконно начислили более 13 млн гривен дополнительных выплат для военнослужащих. Им сообщено о подозрении.

А недавно в Одесской области разоблачили организованную схему присвоения почти 17 млн грн бюджетных средств, которые выплачивались как денежное обеспечение фиктивным военнослужащим. Пятерым участникам сообщили о подозрениях.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
СБУ Выплаты Деньги Военные Война в Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Разведка США анализирует возможную реакцию Кубы на военное нападение – CBS News
Оккупанты ударили по жилому сектору Сум, есть пострадавшие
Федоров рассказал, что помогло Украине сбивать вдвое больше вражеских БПЛА
СБУ разоблачила схему незаконного начисления «боевых» выплат военным
ВАКС снова продлил следствие по делу Госспецсвязи о дронах
Зеленский подтвердил удар Сил обороны по Сызранскому НПЗ в россии
В Украине заработает Национальная система исследователей: что известно
США через посредника передали Ирану новый проект мирного соглашения – СМИ
Нефтегазовые доходы рф в мае выросли почти на 40% – Reuters
Германия предлагает предоставить Украине спецстатус в ЕС до момента обретения членства
Больше новостей