СБУ разоблачила схему незаконного начисления «боевых» выплат военным

СБУ совместно с ГБР и Нацполицией разоблачили должностное лицо одной из воинских частей, которое организовало схему незаконного начисления «боевых» выплат военнослужащим.
Об этом сообщили в СБУ.
По данным следствия, организатором схемы был должностное лицо одной из воинских частей, который отвечал за работу с участниками боевых действий. Именно он оформлял документы для начисления дополнительных выплат военнослужащим якобы за выполнение задач на передовой.
Правоохранители установили, что фигурант безосновательно назначал военнослужащим ежемесячные доплаты в размере 100 тыс. грн, а также единовременные премии по 70 тыс. грн, которые предусмотрены за непосредственное участие в боевых действиях. За это должностное лицо получало часть незаконно начисленных средств.
Фактически военнослужащие, которые получали эти выплаты, не находились в районах боевых столкновений и не выполняли боевые задачи на линии фронта. По предварительным оценкам, из-за деятельности схемы пятерым военнослужащим безосновательно начислили почти 2,6 млн грн бюджетных средств.
В настоящее время организатору схемы – бывшему начальнику группы по работе с участниками боевых действий воинской части – сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.
Напомним, в январе прошлого года правоохранители разоблачили чиновников ВСУ, которые незаконно начислили более 13 млн гривен дополнительных выплат для военнослужащих. Им сообщено о подозрении.
А недавно в Одесской области разоблачили организованную схему присвоения почти 17 млн грн бюджетных средств, которые выплачивались как денежное обеспечение фиктивным военнослужащим. Пятерым участникам сообщили о подозрениях.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»