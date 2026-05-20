Еврокомиссар Домбровскис согласовал выплату Украине: какую сумму и когда получит Киев

Еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис сегодня подписал Меморандум о взаимопонимании относительно макрофинансовой помощи Украине на сумму 8,35 млрд евро. Этот транш Киев должен получить в рамках 90-миллиардного кредита ЕС.

Об этом европейский чиновник сообщил на своей странице в соцсети X.

Как отметил Домбровскис, подписание меморандума открывает путь к первому траншу бюджетной поддержки во втором квартале 2026 года. По его прогнозам, Европа готовится осуществить первый платеж уже в июне.

«Подписав Меморандум о взаимопонимании относительно макрофинансовой помощи в форме кредита Украине, готовимся в июне осуществить первый платеж. Эта поддержка и связанные с ней реформы укрепят украинскую экономику, будут способствовать росту доходов государства, а также борьбе с коррупцией. Теперь парламент Украины должен утвердить эти реформы, которые являются существенными для интеграции Украины в ЕС», – написал Домбровскис.

22 апреля 2026, 16:53 Украина получит новый пакет помощи от Европы на более 600 млн евро Украина получит более 600 миллионов евро помощи на срочные проекты по реконструкции от Европейской комиссии и ЕИБ

Отметим, что принятие документа предусматривает помощь Украине в размере 8,35 млрд евро именно на бюджетные нужды.

Теперь украинская сторона должна подписать его и ратифицировать в Верховной Раде, прежде чем средства будут выплачены.

Домбровскис также напомнил, что пакет макрофинансовой помощи будет предоставлен вместе с 8,35 млрд евро в рамках Ukraine Facility, что в общей сложности составит 16,7 млрд евро бюджетной поддержки, тогда как оборонная помощь составит 28,3 млрд евро. Это означает, что в 2026 году Украина должна получить 45 млрд евро, что покроет две трети финансовых потребностей Украины.

Тем временем в Еврокомиссии отметили, что в Меморандуме о взаимопонимании определены основные параметры поддержки в виде многосторонней финансовой помощи, в частности ориентировочный размер траншей и условия, которые необходимо выполнить для их предоставления. Среди них – постоянное соблюдение Украиной эффективных демократических механизмов, верховенства права, в частности борьбы с коррупцией, а также соблюдение прав человека.

Кроме этого, определены политические условия, которые Киев должен выполнять перед предоставлением каждого транша финансовой помощи.

«В соответствии с Регламентом о кредите на поддержку Украины, политические условия имеют сильный фискальный фокус и построены вокруг трех основных направлений: мобилизация доходов, эффективность государственных расходов и системы управления государственными финансами. Условия для первого транша включают меры во всех трех направлениях, в частности шаги по налогообложению доходов, полученных через цифровые платформы, разработку отраслевых стратегий для государственных инвестиций и обновление Таможенного кодекса Украины», – говорится в сообщении ЕК.

Напомним, 23 апреля Европейский Союз официально утвердил предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. Тогда президент Украины заявил, что этот пакет усилит украинскую армию, обеспечит большую устойчивость государства и позволит выполнять социальные обязательства перед гражданами.

Кредит Украине будет финансироваться за счет заимствований на рынках капитала и будет обеспечен резервами европейского бюджета. Это означает, что Украине не придется возвращать 90 млрд кредита.

В начале месяца стало известно, что к кредитной программе ЕС для Украины объемом 90 млрд евро присоединятся Великобритания и еще несколько стран. Сейчас продолжается финальная проработка международно-правовых документов относительно механизма финансирования.

Также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Европа готовит к отправке первый транш пакета помощи в 6 миллионов евро на дроны для армии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.