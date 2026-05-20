САП в сентябре направит в суд дело родственника бизнесмена Миндича

Специализированная антикоррупционная прокуратура после 15 сентября направит в суд обвинительный акт в отношении бизнесмена Леонида Миндича, бывшего генерального директора АО «Харьковоблэнерго» Константина Логвиненко и других о завладении средствами предприятия.

Именно до такой даты решением Высшего антикоррупционного суда от 15 мая сторона защиты ограничена в сроках ознакомления с материалами следствия, сообщает «Слово и дело».

«Ходатайство удовлетворить частично. Установить стороне защиты срок до 15 сентября 2026 года включительно для ознакомления с материалами досудебного расследования в уголовном производстве, после истечения которого сторона защиты будет считаться реализовавшей свое право на доступ к ним», – говорится в решении.

Как известно, антикоррупционный суд арестовал Миндича с альтернативой 8 млн грн залога. Средства внесли и он вышел из-под стражи.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-руководителю Харьковоблэнерго Константину Логвиненко и еще четырем лицам. По данным следствия, в 2021 году и.о. гендиректора АО «Харьковоблэнерго» в сговоре с контролером ряда коммерческих предприятий-поставщиков энергетического оборудования создали организованную группу, в которую также вошли другие сотрудники общества.

В течение апреля-сентября 2021 года руководитель АО «Харьковоблэнерго» обеспечил избрание двух «нужных» компаний победителями закупок 11 904 ед. трансформаторного оборудования и 79425 ед. электроизмерительных приборов (счетчиков и вспомогательного оборудования) по завышенной на 132,5 млн грн стоимости. В то же время, цену отдельных компонентов оборудования подняли в пять раз.

В течение 2021-2022 годов в результате частичного выполнения договора на поставку трансформаторов и счетчиков по завышенным ценам АО «Харьковоблэнерго» нанесен ущерб на сумму 12,5 млн грн. Намерения по завладению другой частью средств, а именно 120 млн грн, были сорваны после введения состояния и проведения следственных действий детективами НАБУ.

