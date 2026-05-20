В Китае опровергли информацию Reuters о якобы тайной подготовке в КНР российских военных, которые впоследствии принимали участие в войне против Украины.

Об этом говорится в ответе представителя МИД КНР, предоставленном его офисом по запросу корреспондента Укринформа в Китае.

21 октября 2024, 10:10

В Пекине заявили, что подобные сообщения являются попыткой переложить ответственность за российско-украинскую войну на китайскую сторону, и призвали избегать эскалации конфликта.

«В вопросе украинского кризиса (так в КНР официально называют российскую войну против Украины – ред. ) Китай последовательно придерживается объективной и непредвзятой позиции и прилагает усилия для содействия мирным переговорам», - говорится в ответе.

Во внешнеполитическом ведомстве Китая также отметили, что «последовательная и четкая» позиция Пекина получила признание и поддержку международного сообщества.

«Стороны конфликта не должны намеренно разжигать конфронтацию или перекладывать вину на других», - добавили в МИД КНР.

Китай официально декларирует нейтралитет в отношении российско-украинской войны, однако избегает определения агрессора и жертвы и не принимает активного участия в международных инициативах, направленных на прекращение боевых действий.

Китайские официальные лица выступают с абстрактными призывами к деэскалации, прекращению огня и диалогу для урегулирования конфликта. Однако россия, ближайший союзник КНР, не обращает внимания на подобные призывы из Пекина и продолжает увеличивать масштабы агрессии, а китайская сторона делает вид, что не замечает откровенного игнорирования со стороны Москвы.

Напомним, издание Reuters со ссылкой на данные трех европейских разведывательных агентств и документы сообщило, что китайские вооруженные силы тайно тренировали на территории собственной страны около 200 российских солдат в конце 2025 года, часть из которых после обучения вернулась к участию в войне против Украины.

Также ранее СМИ писали, что Китай существенно нарастил поддержку россии в войне против Украины в 2025 году и, вероятно, продолжит углублять это сотрудничество с Москвой в 2026 году.

Кроме того, стало известно, что Китай помог россии втрое нарастить производство ракет «Искандер».

