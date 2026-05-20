Армия рф понесла потери на Ореховском направлении из-за отравления алкоголем

Российские оккупанты на Ореховском направлении понесли массовые потери из-за отравления некачественным алкоголем.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины в Телеграм-канале и публикует перехват разговора захватчиков, подтверждающий эти данные.

По данным ГУР, инцидент произошел в подразделениях 166-го отдельного мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии 58-й армии российской федерации. Она выполняет задачи российского диктатора путина на Ореховском направлении Запорожского фронта.

Так, во время разговора один из российских военных вспомнил наблюдательный пункт, где из-за отравления спиртным погибло много сослуживцев.

«Там есть на СНТ такая НП-шка (наблюдательный пункт) наша была, помнишь Чингис, Чингис, где очень много, очень много 200, которые «синевой отравились», – сказал один из собеседников.

Другой захватчик подтвердил эту информацию, отметив, что там находилось около 8–10 тел умерших.

По его словам, погибших не эвакуировали с позиций минимум пять-шесть дней.

«И наши, и союзники, аккуратно сложены были, укрыты спальниками лежали», – описал он.

Тем временем в разведке напомнили, что для российских военных существует альтернатива гибели на фронте от некачественного алкоголя или боевых действий – это добровольная сдача в плен с помощью проекта «Хочу жить».

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российская армия несет в среднем в 3,5 раза больше потерь в войне, чем Силы обороны Украины.

Также стало известно, что российская армия существенно замедлила продвижение на фронте в Украине и на данный момент не имеет возможности быстро захватить весь Донбасс.

Кроме этого, СМИ писали, что россия начинает терять инициативу в войне против Украины, в то время как украинские силы все эффективнее истощают российскую армию, наносят удары по тыловой инфраструктуре и разрушают логистику врага.

А президент Финляндии Александр Стубб заявлял, что Украина ежемесячно обезвреживает от 30 до 35 тысяч российских военных.

