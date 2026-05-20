Обыски в Нацполиции: задержаны пять должностных лиц, изъято имущества на более 22,6 млн грн

Правоохранители задержали пятерых должностных лиц в рамках второго этапа операции по очищению системы Национальной полиции Украины. Во время обысков изъяты элитные автомобили, часы, оружие и наличные на общую сумму более 22,6 млн грн.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко.

20 мая 2026, 11:56 Обыски в Нацполиции: разоблачена масштабная схема прикрытия «порноофисов» СБУ и Офис Генпрокурора разоблачили масштабную коррупционную схему в региональных управлениях Национальной полиции. Руководители 3 подразделений полиции прикрывали работу «порноофисов» в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях.

Как отмечается, в ходе следственных действий у топ-чиновников Нацполиции изъяли шесть автомобилей премиумкласса, пять швейцарских часов, огнестрельное и холодное оружие, мобильные телефоны, а также средства в различных валютах.

В настоящее время пятеро фигурантов задержаны, им сообщено о подозрении.

Среди подозреваемых – водитель автохозяйства ДУ «Центр обслуживания подразделений МВД», которого следствие считает посредником. Ему инкриминируют подстрекательство и пособничество в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере должностными лицами (ч.ч. 4, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины).

Также сообщено о подозрении начальнику ГУНП в Ивано-Франковской области, его заместителю, первому заместителю начальника ГУНП в Тернопольской области и заместителю начальника ГУНП в Житомирской области. Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины – получение неправомерной выгоды в особо крупном размере за несовершение действий с использованием служебного положения, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

В настоящее время готовятся ходатайства в суд об избрании мер пресечения для всех подозреваемых.

Напомним, сегодня утром СМИ сообщили о масштабных обысках в трёх областных управлениях полиции в Тернопольской, Житомирской и Ивано-Франковской областях.

Позже стало известно, что Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора при содействии министра внутренних дел и Департамента внутренней безопасности Нацполиции изобличили должностных лиц трёх региональных управлений полиции в незаконных коррупционных схемах по прикрытию «порноофисов».

