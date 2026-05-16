«По плечи в кровавой юшке»: Мадяр жестко обратился к Лукашенко

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) заявил, что Беларусь фактически участвует в войне против Украины, предоставляя коридор для российских ударных дронов.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Мадяр обратился к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко и заявил, что украинская сторона фиксирует каждый пролет российских дронов через территорию Беларуси.
«Мы фиксируем пролет каждого шахеда, который, воспользовавшись коридорами Беларуси, направляется в Украину», – написал он.
По словам командующего СБС, заявления Лукашенко о нейтралитете Беларуси не соответствуют действительности.
«Коридор для убийц = соучастие = касса», – заявил Мадяр.
Он также добавил, что Лукашенко «уже по плечи в кровавой юшке убийств гражданских украинцев».
Напомним, украинские власти фиксируют активность возле границы с Беларусью. Зеленский заверил, что ситуацию контролируют, а в случае угрозы Украина будет реагировать.
Зеленский также заявлял, что россия может снова попытаться втянуть Минск в войну против Украины. В апреле украинская разведка сообщала об активизации военной инфраструктуры на территории Беларуси возле украинской границы. В частности, речь шла о строительстве новых дорог в направлении Украины и обустройстве артиллерийских позиций.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»