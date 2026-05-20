Просит отменить санкции: Миндич подал судебный иск против указа Зеленского

Бизнесмен Тимур Миндич, который выехал из Украины в ноябре прошлого года, подал иск против президента Владимира Зеленского с требованием отменить санкции СНБО, введенные в отношении него.

Соответствующая информация появилась на портале «Судебная власть Украины».

13 ноября 2025, 12:15 Громкие разоблачительные дела против окружения президентов Украины Пленки Миндича, которые обнародовали НАБУ и САП, стали одним из самых больших коррупционных скандалов за период независимой Украины. Какие разоблачения и обвинения предшествовали ему во времена предшественников Владимира Зеленского – на инфографике.

В реестре указано, что производство №П/990/181/26 было зарегистрировано в Кассационном административном суде еще 14 мая. Автором иска указан сам Миндич, а ответчиком – Зеленский.

Бизнесмен хочет, чтобы суд признал противоправным и отменил указ президента № 843/2025, согласно которому против него ввели санкции Совета национальной безопасности и обороны.

Известно также, что состав суда по этому производству уже назначен.

Напомним, в ноябре Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении Тимуру Миндичу и еще шести лицам. По версии следствия, Миндич создал преступную организацию, выстроившую схему систематического получения неправомерной выгоды от контрагентов АО «НАЭК «Энергоатом» в размере от 10% до 15% стоимости контрактов. В схему привлекли в частности бывшего заместителя руководителя Фонда государственного имущества, который в последствии стал советником министра энергетики, а также бывшего правоохранителя.

А в середине мая Миндич получил еще одно подозрение от НАБУ и САП. В этот раз его подозревают в участии в преступной организации, которая легализовала 460 млн гривен на элитном имуществе.

Согласно результатам опроса, большинство украинцев, знающих об обнародованных материалах по делу «Мидас», склонны считать президента Владимира Зеленского, который до избрания был бизнес-партнером Миндича, причастным к вероятной коррупционной схеме. При этом часть респондентов, впервые услышавших об этом деле, заявили, что тема их не интересует.

Ранее Миндич заявлял, что готов вернуться в Украину и отправиться в СИЗО, но при условии «честного залога».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.