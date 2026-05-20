Просит отменить санкции: Миндич подал судебный иск против указа Зеленского

Политика
Читати українською
Бизнесмен Тимур Миндич подал иск против президента Владимира Зеленского с требованием отменить санкции СНБО, введенные в отношении него.
Скриншот из видео УП

Бизнесмен Тимур Миндич, который выехал из Украины в ноябре прошлого года, подал иск против президента Владимира Зеленского с требованием отменить санкции СНБО, введенные в отношении него.

Соответствующая информация появилась на портале «Судебная власть Украины».

Громкие разоблачительные дела против окружения президентов УкраиныПленки Миндича, которые обнародовали НАБУ и САП, стали одним из самых больших коррупционных скандалов за период независимой Украины. Какие разоблачения и обвинения предшествовали ему во времена предшественников Владимира Зеленского – на инфографике.

В реестре указано, что производство №П/990/181/26 было зарегистрировано в Кассационном административном суде еще 14 мая. Автором иска указан сам Миндич, а ответчиком – Зеленский.

Бизнесмен хочет, чтобы суд признал противоправным и отменил указ президента № 843/2025, согласно которому против него ввели санкции Совета национальной безопасности и обороны.

Известно также, что состав суда по этому производству уже назначен.

Напомним, в ноябре Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении Тимуру Миндичу и еще шести лицам. По версии следствия, Миндич создал преступную организацию, выстроившую схему систематического получения неправомерной выгоды от контрагентов АО «НАЭК «Энергоатом» в размере от 10% до 15% стоимости контрактов. В схему привлекли в частности бывшего заместителя руководителя Фонда государственного имущества, который в последствии стал советником министра энергетики, а также бывшего правоохранителя.

А в середине мая Миндич получил еще одно подозрение от НАБУ и САП. В этот раз его подозревают в участии в преступной организации, которая легализовала 460 млн гривен на элитном имуществе.

Согласно результатам опроса, большинство украинцев, знающих об обнародованных материалах по делу «Мидас», склонны считать президента Владимира Зеленского, который до избрания был бизнес-партнером Миндича, причастным к вероятной коррупционной схеме. При этом часть респондентов, впервые услышавших об этом деле, заявили, что тема их не интересует.

Ранее Миндич заявлял, что готов вернуться в Украину и отправиться в СИЗО, но при условии «честного залога».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS

и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»
Владимир Зеленский Санкции Суд Коррупция в Украине Тимур Миндич
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Обвиняемому экс-судье Киевского апелляционного админсуда продлили арест
У рф есть пять сценариев расширения войны через север Украины – Зеленский
Просит отменить санкции: Миндич подал судебный иск против указа Зеленского
САП в сентябре направит в суд дело родственника бизнесмена Миндича
авторская колонкаЕрмак никому не нравится. Колонка Леонида Швеца
Еврокомиссар Домбровскис согласовал выплату Украине: какую сумму и когда получит Киев
Обыски в Нацполиции: задержаны пять должностных лиц, изъято имущества на более 22,6 млн грн
Венгрия поддержит санкции ЕС против патриарха Кирилла, которые блокировало правительство Орбана – СМИ
ВАКС приступит к рассмотрению дела обвиняемого адвоката, связанного с Князевым
Армия рф понесла потери на Ореховском направлении из-за отравления алкоголем
Больше новостей