Вражеские войска ударили по Днепру, ранены гражданские

В ночь на среду, 20 мая, российская оккупационная армия атаковала Днепр. В результате удара по меньшей мере пять человек получили ранения.

Об этом начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщает в соцсетях.

Согласно его словам, в результате вражеской атаки на областной центр возник пожар.

«Два человека получили ранения из-за вражеской атаки на Днепр. Оба госпитализированы. Мужчина 40 лет в тяжелом состоянии. 25-летний пострадавший – в состоянии средней тяжести», – говорится в сообщении.

Впоследствии Ганжа написал, что количество пострадавших в результате удара по Днепру возросло до пяти человек, все они были госпитализированы. Среди них – мужчина и женщина в тяжелом состоянии.

Напомним, в Прилуках до 29 человек увеличилось количество пострадавших и жертв в результате утреннего удара баллистикой российскими войсками. Днем в больнице умер 15-летний парень, который был тяжело ранен во время атаки – количество погибших увеличилось до трех.

А уже днем, 19 апреля, россияне атаковали беспилотниками поселок Шевченково Купянского района Харьковской области. В результате удара погибла 75-летняя женщина.

Также ночью 19 мая российские оккупанты атаковали беспилотниками Харьков. В результате обстрела Новобаварского района города пострадали по меньшей мере три человека.

