Китай тайно подготовил сотни военных рф для отправки на войну против Украины – Reuters

Китайские вооруженные силы тайно тренировали на территории собственной страны около 200 российских солдат в конце 2025 года, часть из которых после обучения вернулась к участию в войне против Украины.

Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на данные трех европейских разведывательных агентств и документы, которые изучило издание.

По данным журналистов, тренировки проходили на территории Китая (Пекин и Нанкин) и преимущественно касались использования БПЛА, средств радиоэлектронной борьбы, армейской авиации, а также отрабатывались действия бронированной пехоты. Обучение было засекречено, а информацию о нем запрещалось распространять в СМИ или передавать третьим сторонам.

Reuters сообщает, что подготовка россиян была прописана в двустороннем российско-китайском соглашении. Оно было подписано 2 июля 2025 года высокопоставленными офицерами двух стран в Пекине. Также в нем отмечалось, что сотни китайских военнослужащих будут проходить обучение на военных объектах в россии.

По словам одного из представителей разведки, обучая российских военнослужащих, которые затем идут воевать в Украине, Китай таким образом вовлекается в войну на европейском континенте значительно больше, чем считалось ранее.

Как отметили два разведывательных агентства, визиты китайских войск в россию с целью обучения происходят по меньшей мере с 2024 года, но обучение российского личного состава в Китае является новым явлением.

Также в разведывательных службах журналистам сообщили, что значительное количество российских военных, которые ездили на обучение в Китай, были инструкторами высокого уровня, способными передавать знания ниже по цепочке командования.

По данным одной из разведок, удалось подтвердить личности нескольких российских военнослужащих, которые проходили обучение в Китае, а впоследствии принимали непосредственное участие в боевых операциях с использованием беспилотников в Крыму и Запорожской области. Звания этих людей варьировались от младшего сержанта до подполковника. Однако Reuters отметило, что не смогло независимо подтвердить дальнейшее участие этих лиц в войне в Украине, поэтому имена не обнародованы.

Внутренние российские военные отчеты, которые просмотрело Reuters, описывали четыре учебных курса для российских военных в Китае после их проведения. Один отчет за декабрь 2025 года описывал курс по общевойсковому бою для около 50 российских военных в филиале Академии пехоты сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая в Шицзячжуане. В отчете говорилось, что курс включал обучение стрельбе из 82-миллиметровых минометов с использованием беспилотных летательных аппаратов для определения целей.

Второй отчет описывал обучение по противовоздушной обороне на военном объекте, в частности с использованием ружей радиоэлектронной борьбы, устройств для выбрасывания сетей и дронов для противодействия дронам. Двое должностных лиц сказали, что объект расположен в Чжэнчжоу.

Третий отчет, датированный декабрем 2025 года и написанный российским майором, описывал обучение по дронам для российского персонала в учебном центре военной авиации НОАК в Ибине.

А четвертый отчет описывал курс в ноябре 2025 года в Нанкинском университете военной инженерии пехоты НОАК, который охватывал технологию взрывчатых веществ, создание мин, разминирование, а также извлечение неразорвавшихся боеприпасов и самодельных взрывных устройств. Также в этом отчете были фотографии российских солдат в форме, которых обучают китайские инструкторы. Издание пишет, что на этих снимках было видно, как российским солдатам показывают инженерное оборудование и учат искать мины.

Также Reuters сообщает, что исчерпывающих комментариев относительно двусторонних учений военных россия и Китай не предоставили. Тем временем, в Китае лишь заявили, что «придерживаются объективной и беспристрастной позиции и работают над продвижением мирных переговоров между Украиной и рф».

Напомним, ранее СМИ писали, что Китай существенно нарастил поддержку россии в войне против Украины в 2025 году и, вероятно, продолжит углублять это сотрудничество с Москвой в 2026 году.

Также стало известно, что Китай помог россии в три раза нарастить производство ракет «Искандер».

А ранее появилась информация, что Китай помогает россии с оборудованием и технологиями, которые необходимы для производства ракет «Орешник». Однако в Китае эту информацию опровергли, заявив, что «не будут подливать масла в огонь, чтобы воспользоваться ситуацией в собственных интересах».

