Родители Ермака летали в рф после того, как их сын стал помощником Зеленского – СМИ

Родители экс-главы Офиса президента Андрея Ермака посещали российскую федерацию в конце 2019 года – уже после того, как их сын занял пост помощника президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает журналистский проект «Схемы», ссылаясь на данные об авиаперелетах.

По информации журналистов, 2 ноября 2019 Борис Ермак вылетел рейсом Belavia из Минска в Санкт-Петербург, где находился до 6 ноября, после чего вернулся по тому же маршруту. Поскольку прямое авиасообщение между Украиной и рф уже было прекращено, путешествие совершалось через Минск.

Вместе с Борисом Ермаком, по данным расследования, путешествовала его жена – уроженка Санкт-Петербурга, которая также по меньшей мере трижды посещала рф (в 2018 году и в в июне и ноябре 2019-го).

В материале отмечается, что Андрей Ермак с 21 мая 2019 занимал должность помощника президента Украины и до этого был участником предвыборного штаба Зеленского. В СМИ его тогда часто называли одной из ключевых фигур во внешнеполитических контактах новой президентской команды.

Отдельно журналисты напоминают, что имя Бориса Ермака фигурировало во время заседания ВАКС по делу по избранию меры пресечения его сыну. По версии следствия, он мог быть привлечен к контролю строительства элитной резиденции «Р-2» в Козине, в частности проводил совещания с подрядчиками, согласовывал сметы и финансовые решения. Речь идет о производстве по вероятной легализации около 460 млн грн.

В материалах САП также приводилась переписка, где фигурирует «Борис Михайлович», якобы согласовывавший счета и поставки материалов для строительства. Впоследствии, по данным следствия, часть функций могло перебрать другое лицо, связанное с проектом.

При этом антикоррупционные органы не выдвигали подозрений Борису Ермаку. Журналисты попросили Андрея Ермака прокомментировать цель посещения его родителями россии, но адвокат экс-главы ОП ответил, что эти вопросы не касаются предмета уголовного производства.

Напомним, 11 мая Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении Ермаку. НАБУ и САП подозревают его в причастности к делу «Мидас».

После этого Высший антикоррупционный суд взял Ермака под стражу с альтернативой 140 млн грн залога. Уже 18 мая за экс-чиновника внесли полную сумму залога, он вышел из СИЗО.

